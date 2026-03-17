Прощание с Ершовым пройдет в Москве в среду

МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Церемония прощания с заслуженным артистом РФ Владимиром Ершовым состоится в Театре на Бронной в среду, сообщил РИА Новости сын актера Иван Ершов.

В воскресенье в театре сообщили, что Ершов скончался в возрасте 68 лет. Сын артиста рассказал РИА Новости, что причиной стал инсульт.

« "Прощание пройдет в 10.30 в среду в Театре на Бронной", - сказал Иван Ершов.

Владимир Ершов родился 23 сентября 1957 года. В 1984 году окончил Школу-студию МХАТ (Мастерская И.М. Тарханова).

С 1984 года работал в Театр на Бронной . Играл главные роли во многих культовых спектаклях: "Дон Жуан" Ж.-Б. Мольера, "Женитьба" Н. Гоголя, "Лунин, или Смерть Жака" Э. Радзинского.