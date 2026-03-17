Эксперты раскрыли, как мошенники обманывают россиян через TikTok

МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Злоумышленники обманывают россиян через "гарантированные призы": в роликах TikTok они распространяют "акцию" и предлагают перейти по ссылке в комментариях, а в итоге крадут данные пользователей, выяснили для РИА Новости эксперты по кибербезопасности из "Золотого Яблока" и F6.

"Через угнанные или новые аккаунты в TikTok распространялись видеоролики, анонсирующие "акцию" и предлагающие перейти по ссылке в комментариях или в профиле", - сообщили специалисты.

Далее из TikTok пользователей ведут на сайт, визуально похожий на официальный ресурс ритейлера: там предлагают открыть сюрприз и получить "гарантированный приз".

Чтобы его получить, нужно перейти в Telegram-бот, который является точкой управления: он собирает аудиторию, навязывает подписки или переводит пользователя на дальнейшие действия "вплоть до передачи своих персональных данных или платежей в пользу мошенников".

Чтобы не стать жертвой социальной инженерии в таких схемах, специалисты рекомендуют проверять только на официальных площадках бренда любые "акции" с переходом в Telegram-бот или по ссылкам из комментариев и личных сообщений.