Россиянам рассказали, могут ли магазины отказать в обмене наличных

МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Россиянам могут отказать в обмене наличных в торговых точках только в случае объективных обстоятельств, к примеру, если у кассира нет сдачи с крупной купюры или кассовая дисциплина не позволяет держать в кассе значительный запас наличных, рассказали РИА Новости опрошенные эксперты.

"Отказ принимать банкноту может быть обоснован только объективными обстоятельствами. Например, если у кассира действительно нет сдачи с крупной купюры или кассовая дисциплина не позволяет держать в кассе значительный запас наличных", - пояснила первый заместитель председателя правления АО "Национальный Банк Сбережений" Мария Бродовская.

По ее словам, сам по себе факт отсутствия сдачи обычно не считается нарушением, если продавец не отказывается принимать наличные в принципе и предлагает альтернативу - например, оплату картой или подбор другой суммы.

Более того, банкноты и монеты являются обязательными к приему на всей территории страны, и "если у торговой точки есть техническая возможность принять оплату, но продавец отказывается это делать без объективной причины, такой отказ может рассматриваться как нарушение правил торговли", сказала она.

МВА-профессор бизнес-практики по цифровым финансам Президентской академии Алексей Войлуков отметил, что в случае необоснованного отказа можно обратиться с жалобой в Роспотребнадзор . Однако здесь также должен соблюдаться принцип разумности.

"Одно дело - оплатить часть суммы несколькими рублями или копейками, особенно если цена товара предполагает копеечную сдачу. Другое - попытаться оплатить товар стоимостью в тысячи или десятки тысяч рублей исключительно мелкими монетами", - сказал он, добавив, что в таком случае кассир может отказать, так как пересчет большого количества монет замедляет работу кассы.