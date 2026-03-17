Россиянам рассказали, можно ли заразиться пастереллезом от животных

МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Пастереллез - бактериальное заболевание, которое опасно для скота, имеющего ослабленный иммунитет, люди им болеют редко, но могут заразиться при контакте с зараженными животными, рассказал РИА Новости независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов.
В Новосибирской области с начала 2026 года в пяти районах введен карантин по бешенству животных и пастереллезу (геморрагическая септицемия) – острому инфекционному заболеванию бактериального происхождения. Проводятся мероприятия по локализации очагов.
"Пастереллез является бактериальным заболеванием, опасным для рогатого скота и домашней птицы, имеющего ослабленный иммунитет, тогда как люди редко им болеют, заражаясь в результате контакта с зараженными животными… Опасно и мясо зараженных пастереллезом животных, поэтому после забоя и туши надо обязательно сжигать", - сказал Хазанов.
По его словам, болезнь у людей проявляется в виде воспалительных патологий - высокой температуры, ломоты в суставах и фурункулов.
"Ее можно лечить антибиотиками, например, пенициллином, и чем раньше начать это делать, тем лучше", - добавил эксперт.
Ранее в Россельхознадзоре сообщили, что ситуация с пастереллезом животных в Новосибирской области взята под контроль, прогноз по недопущению дальнейшего распространения - положительный. Правительство России направило рабочую группу для анализа принятых в Новосибирской области мер по обеспечению ветеринарного благополучия крупного рогатого скота.