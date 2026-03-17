Россиянам рассказали, можно ли заразиться пастереллезом от животных - РИА Новости, 17.03.2026
17:06 17.03.2026
Россиянам рассказали, можно ли заразиться пастереллезом от животных
Россиянам рассказали, можно ли заразиться пастереллезом от животных - РИА Новости, 17.03.2026
Россиянам рассказали, можно ли заразиться пастереллезом от животных
Пастереллез - бактериальное заболевание, которое опасно для скота, имеющего ослабленный иммунитет, люди им болеют редко, но могут заразиться при контакте с... РИА Новости, 17.03.2026
2026-03-17T17:06:00+03:00
2026-03-17T17:06:00+03:00
здоровье - общество
новосибирская область
россия
федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
новосибирская область
россия
здоровье - общество, новосибирская область, россия, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
Здоровье - Общество, Новосибирская область, Россия, Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)
Россиянам рассказали, можно ли заразиться пастереллезом от животных

Люди могут заболеть пастереллезом при контакте с зараженными животными

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Корова на молочной ферме
Корова на молочной ферме. Архивное фото
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Пастереллез - бактериальное заболевание, которое опасно для скота, имеющего ослабленный иммунитет, люди им болеют редко, но могут заразиться при контакте с зараженными животными, рассказал РИА Новости независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов.
В Новосибирской области с начала 2026 года в пяти районах введен карантин по бешенству животных и пастереллезу (геморрагическая септицемия) – острому инфекционному заболеванию бактериального происхождения. Проводятся мероприятия по локализации очагов.
«
"Пастереллез является бактериальным заболеванием, опасным для рогатого скота и домашней птицы, имеющего ослабленный иммунитет, тогда как люди редко им болеют, заражаясь в результате контакта с зараженными животными… Опасно и мясо зараженных пастереллезом животных, поэтому после забоя и туши надо обязательно сжигать", - сказал Хазанов.
По его словам, болезнь у людей проявляется в виде воспалительных патологий - высокой температуры, ломоты в суставах и фурункулов.
«
"Ее можно лечить антибиотиками, например, пенициллином, и чем раньше начать это делать, тем лучше", - добавил эксперт.
Ранее в Россельхознадзоре сообщили, что ситуация с пастереллезом животных в Новосибирской области взята под контроль, прогноз по недопущению дальнейшего распространения - положительный. Правительство России направило рабочую группу для анализа принятых в Новосибирской области мер по обеспечению ветеринарного благополучия крупного рогатого скота.
Здоровье - ОбществоНовосибирская областьРоссияФедеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)
 
 
