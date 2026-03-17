Япония может начать диалог с США по нефти с Сахалина, считает эксперт

ТОКИО, 17 мар - РИА Новости, Екатерина Плясункова. Япония, которая сейчас добровольно воздерживается от импорта нефти с Сахалина, может начать диалог с США по поводу ее закупок, если возникнет риск физического прекращения поставок, затрагивающий само существование государства, заявил РИА Новости один из ведущих в Японии экспертов по России, директор по научно-исследовательским работам Центра российских исследований, профессор Института экономических исследований Университета Хитоцубаси Кадзухиро Кумо.

Минфин США в декабре 2025 года разрешил финансовые операции, связанные с транспортировкой в Японию нефти, добытой в рамках проекта " Сахалин-2 " до 18 июня 2026 года при условии, что транспортировка осуществляется исключительно в Японию. В то же время подобные исключения не распространяются на проект "Сахалин-1", который Япония также традиционно считала "чрезвычайно важным" с точки зрения энергетической безопасности.

"Если энергетическая безопасность Японии окажется под угрозой в самом основании и ситуация примет характер физического прекращения поставок, что затрагивает само существование государства, то вполне возможно, что Япония через диалог со своим союзником США начнёт добиваться исключений, например для возобновления импорта нефти с Сахалина . Более того, это можно считать вполне естественным шагом", — сказал Кумо.

Он отметил, что формально Япония и сейчас сохраняет возможность закупать нефть с сахалинских проектов, однако фактически отказалась от этого по политическим причинам.

"На практике, несмотря на то что в институциональном плане Япония имеет возможность импортировать нефть с Сахалина, фактически она лишь добровольно воздерживается от этого из соображений по отношению к союзнику", - подчеркнул эксперт.

Кумо напомнил, что в июне 2025 года Япония уже импортировала нефть с проекта "Сахалин-2". "Поэтому можно сказать, что речь может идти лишь о расширении таких поставок", - заключил профессор.