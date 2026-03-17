Ефимов: на юго-востоке Москвы выделено 54 га под масштабные инвестпроекты

МОСКВА, 17 мар – РИА Новости. Власти Москвы с 2023 года выделили на юго-востоке города 28 земельных участков общей площадью 54 гектара для реализации масштабных инвестпроектов (МаИП), сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.

"За три года для строительства в рамках МаИП различных объектов в Юго-Восточном административном округе город выделил 28 земельных участков площадью 54 гектара. В результате там появится образовательная, коммерческая и другая инфраструктура. В частности, под строительство промышленных и коммерческих объектов выделили 24 земельных участка, а для возведения недвижимости социального назначения – еще четыре", – приводит его слова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.

Как уточняется в сообщении, в частности, в рамках МаИП на юго-востоке столицы запланировано строительство детсада на Донецкой улице, в Текстильщиках возводится торговый центр, на улице Хлобыстова появится подстанция скорой помощи, в Лефортове продолжается строительство многофункционального комплекса.