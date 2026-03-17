Ефимов: в Москве отремонтируют дом возле Патриаршего пруда
В Москве проведут капитальный ремонт старинного пятиэтажного дома, расположенного возле Патриаршего пруда, рассказал заммэра столицы по градостроительной... РИА Новости, 17.03.2026
2026-03-17T09:36:00+03:00
Ефимов: в Москве отремонтируют старинный дом возле Патриаршего пруда
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. В Москве проведут капитальный ремонт старинного пятиэтажного дома, расположенного возле Патриаршего пруда, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
Он уточнил, что согласован проект капремонта пятиэтажного дома по адресу: Малый Козихинский переулок, 4.
"Город выдал положительное заключение экспертизы по проекту капитального ремонта жилого дома в Пресненском районе. Его построили в 1905 году по проекту архитектора Сергея Шуцмана. Здание не является объектом культурного наследия, но обладает характерными для своего времени архитектурными и декоративными элементами", – цитирует Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
По его словам, тем самым при выполнении ремонта будут сохранены планировочные решения и облик дома.
В сообщении уточняется, что проект предполагает проведение наружных и внутренних работ, а также замену инженерных коммуникаций.
До революции в здании размещался дом Дамского попечительства о бедных ведомства учреждений Императрицы Марии. Сейчас оно является жилым.