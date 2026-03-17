Ефимов: в Москве отремонтируют дом возле Патриаршего пруда

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов

МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. В Москве проведут капитальный ремонт старинного пятиэтажного дома, расположенного возле Патриаршего пруда, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.

Он уточнил, что согласован проект капремонта пятиэтажного дома по адресу: Малый Козихинский переулок, 4.

"Город выдал положительное заключение экспертизы по проекту капитального ремонта жилого дома в Пресненском районе. Его построили в 1905 году по проекту архитектора Сергея Шуцмана. Здание не является объектом культурного наследия, но обладает характерными для своего времени архитектурными и декоративными элементами", – цитирует Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.

По его словам, тем самым при выполнении ремонта будут сохранены планировочные решения и облик дома.

В сообщении уточняется, что проект предполагает проведение наружных и внутренних работ, а также замену инженерных коммуникаций.