В Орловской области экс-доцента вуза будут судить по делу о взятках

МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Бывшего доцента Орловского государственного аграрного университета будут судить по делу о получении взяток от студентов и мошенничестве с их деньгами, сообщили в СУСК РФ по региону и областной прокуратуре.

"Следственными органами следственного управления СК России по Орловской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего доцента кафедры экономики и менеджмента в АПК экономического факультета одного из местных высших учебных заведений, который обвиняется в совершении восьми преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 290 УК РФ (получение взятки за совершение незаконных действий)", – говорится в сообщении

По данным следственного управления, фигурант также обвиняется в трех преступлениях по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Уточняется, что уголовное дело возбуждено на основании материалов УФСБ и УМВД России по Орловской области.

Как установило следствие, с 2018 по 2023 год мужчина получил 190 тысяч рублей от шестерых студентов вуза в качестве взятки за содействие в успешной сдаче экзаменов и зачетов. Также фигурант обманом завладел деньгами еще троих студентов, пообещав за 346 тысяч рублей помочь в сдаче экзаменов, зачетов и написании выпускной квалификационной работы, добавляет СК. По данным СУСК, никакого содействия студентам он оказать не мог и не оказывал.