Израиль атаковал жилой дом на юге Ливана
Израильские боевые самолеты нанесли мощный авиаудар по четырехэтажному жилому зданию в поселке Араб аль-Джаль, расположенном на холмах, возвышающихся над... РИА Новости, 17.03.2026
Израиль нанес мощный удар по жилому дому в пригороде ливанской Сайды
САЙДА (Ливан), 17 мар - РИА Новости. Израильские боевые самолеты нанесли мощный авиаудар по четырехэтажному жилому зданию в поселке Араб аль-Джаль, расположенном на холмах, возвышающихся над городом Сайда на юге Ливана, передает корреспондент РИА Новости.
Удар по зданию последовал после срочного предупреждения со стороны израильской армии с призывом к жителям покинуть здание и соседние дома и отойти на расстояние не менее 300 метров.
Приблизительно через полтора часа после угрозы боевые самолеты нанесли удар, полностью разрушив два этажа здания.
Взрыв сопровождался мощным грохотом и эхом, прокатившимся по всему городу Сайда и его окрестностям. Небо над районом заволокли густые облака дыма, после чего к месту происшествия прибыли бригады скорой помощи и гражданской обороны для разбора завалов.
"После поступившей угрозы жителей поселка охватила паника. Люди в спешке покидали свои дома и бежали от района предполагаемого удара, стараясь спасти свои жизни. Вся деревня жила в атмосфере страха и мучительного ожидания вплоть до момента, когда произошел удар",- рассказал РИА Новости житель поселка Хилаль Хилаль.
Ливанский военно-полевой источник ранее сообщил РИА Новости, что израильская авиация только в понедельник атаковала более 25 населенных пунктов на юге Ливана
. С начала вторника также подверглись ударам около 10 поселений на юге страны и несколько районов южного пригорода Бейрута
.
По данным минздрава Ливана из-за израильских атак со 2 марта погибли 886 человек и 2141 получили ранения.