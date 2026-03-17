Израиль атаковал жилой дом на юге Ливана

САЙДА (Ливан), 17 мар - РИА Новости. Израильские боевые самолеты нанесли мощный авиаудар по четырехэтажному жилому зданию в поселке Араб аль-Джаль, расположенном на холмах, возвышающихся над городом Сайда на юге Ливана, передает корреспондент РИА Новости.

Удар по зданию последовал после срочного предупреждения со стороны израильской армии с призывом к жителям покинуть здание и соседние дома и отойти на расстояние не менее 300 метров.

Приблизительно через полтора часа после угрозы боевые самолеты нанесли удар, полностью разрушив два этажа здания.

Взрыв сопровождался мощным грохотом и эхом, прокатившимся по всему городу Сайда и его окрестностям. Небо над районом заволокли густые облака дыма, после чего к месту происшествия прибыли бригады скорой помощи и гражданской обороны для разбора завалов.

"После поступившей угрозы жителей поселка охватила паника. Люди в спешке покидали свои дома и бежали от района предполагаемого удара, стараясь спасти свои жизни. Вся деревня жила в атмосфере страха и мучительного ожидания вплоть до момента, когда произошел удар",- рассказал РИА Новости житель поселка Хилаль Хилаль.

Ливанский военно-полевой источник ранее сообщил РИА Новости, что израильская авиация только в понедельник атаковала более 25 населенных пунктов на юге Ливана . С начала вторника также подверглись ударам около 10 поселений на юге страны и несколько районов южного пригорода Бейрута