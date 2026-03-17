Долина рассказала о блокировке нежелательных звонков после угроз

С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 мар - РИА Новости. Народная артистка РФ Лариса Долина рассказала, что установила программы по блокировке нежелательных сообщений и звонков после того, как ей стали поступать угрозы.
Ранее представитель артистки Сергей Пудовкин сообщил РИА Новости, что певице поступали угрозы, по этим фактам ведется доследственная проверка.
"Может быть и поступают, только у меня теперь все телефоны заблокированы. Я поставила такие программы серьезные: как только незнакомый номер или человек, которого нет моем списке контактов, звонок блокируется. Возможно, кто-то и пишет. Но меня теперь это уже не интересует", - сказала Долина журналистам, отвечая на вопрос о том, продолжают ли ей поступать угрозы.
Летом 2024 года Долина заявила, что стала жертвой мошенников, заставивших ее продать квартиру в центре Москвы и отдать деньги им. Певица оспорила сделку по продаже квартиры, после чего начались длительные судебные споры, которые дошли до Верховного суда. ВС 16 декабря 2025 года оставил право собственности на квартиру за покупательницей - Полиной Лурье. Сама же Долина, по определению Верховного суда, стала жертвой преступления. Мосгорсуд 25 декабря 2025 года вынес решение о выселении Долиной из квартиры, которую у нее купила Лурье за 112 миллионов рублей.