Боец ВС России пробрался в тыл ВСУ и вел разведку

МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Гвардии рядовой российских Вооруженных сил Алексей Кадочников в районе одного из населенных пунктов Донецкой Народной Республики скрытно вышел в тыл украинских войск и докладывал оттуда командованию о действиях противника, сообщили в Минобороны РФ.

Наводчик стрелкового отделения стрелкового взвода Кадочников в ходе спецоперации получил боевую задачу скрытно преодолеть открытый участок местности, выйти в тыл противника и занять господствующую высоту для наблюдения и прикрытия основных сил российского подразделения в районе одного из населенных пунктов в ДНР.

"Под непрекращающимся огневым воздействием и атаками FPV-дронов противника гвардии рядовой Кадочников, действуя в головном дозоре, преодолел открытый участок местности, используя рельеф и маскировку. Выйдя в тыл врага, Алексей занял позицию на обратном скате высоты", - говорится в сообщении.

Отмечается, что там Кадочников оборудовал и замаскировал наблюдательный пункт, после чего занял огневую позицию для наблюдения и ведения огня.

"Несколько часов он вел скрытное наблюдение, своевременно выявляя и докладывая о перемещениях противника и координатах его огневых точек", - добавили в МО РФ.