Боец ВС России пробрался в тыл ВСУ и вел разведку

https://ria.ru/20260317/dnr-2081146388.html
2026-03-17T07:24:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
россия
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0a/1908722767_615:149:2966:1471_1920x0_80_0_0_e939715fecf8c9528cf22c863a126d59.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0a/1908722767_118:0:2849:2048_1920x0_80_0_0_770dab6ba4889ceaf498df35b01b1764.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Рядовой ВС России Кадочников в ДНР пробрался в тыл ВСУ и вел разведку
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Гвардии рядовой российских Вооруженных сил Алексей Кадочников в районе одного из населенных пунктов Донецкой Народной Республики скрытно вышел в тыл украинских войск и докладывал оттуда командованию о действиях противника, сообщили в Минобороны РФ.
Наводчик стрелкового отделения стрелкового взвода Кадочников в ходе спецоперации получил боевую задачу скрытно преодолеть открытый участок местности, выйти в тыл противника и занять господствующую высоту для наблюдения и прикрытия основных сил российского подразделения в районе одного из населенных пунктов в ДНР.
"Под непрекращающимся огневым воздействием и атаками FPV-дронов противника гвардии рядовой Кадочников, действуя в головном дозоре, преодолел открытый участок местности, используя рельеф и маскировку. Выйдя в тыл врага, Алексей занял позицию на обратном скате высоты", - говорится в сообщении.
Отмечается, что там Кадочников оборудовал и замаскировал наблюдательный пункт, после чего занял огневую позицию для наблюдения и ведения огня.
"Несколько часов он вел скрытное наблюдение, своевременно выявляя и докладывая о перемещениях противника и координатах его огневых точек", - добавили в МО РФ.
В ведомстве рассказали, что благодаря грамотным, скрытным и инициативным действиям рядового фланг наступающего российского подразделения был надежно прикрыт. Точные доклады Кадочникова позволили командованию скорректировать действия подразделения, избежать внезапного огня и создать условия для успешного штурма и захвата опорного пункта противника.