Дмитриев прокомментировал возможный выход США из НАТО

МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев прокомментировал публикацию о размышлениях президента США Дональда Трампа над возможным выходом США из НАТО.
"НАТО больше не будет? Президент Трамп заявляет, что ему не нужно одобрение Конгресса для выхода из НАТО. Ставки на распад НАТО на Polymarket достигли рекордного уровня", - написал Дмитриев в соцсети X.
Ранее во вторник американский лидер заявил, что разочарован в НАТО и трате триллионов долларов на поддержание альянса. Трамп также подчеркнул, что финансирование военного блока является одной из причин дефицита американского бюджета.
В понедельник Трамп отметил, что США не нужна помощь со стороны партнеров по НАТО и других союзников, включая Австралию, Японию и Южную Корею, в конфликте с Ираном. Он также обвинил союзников США в неготовности прийти на помощь и сравнил альянс с улицей с односторонним движением.