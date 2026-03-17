Дмитриев прокомментировал возможный выход США из НАТО - РИА Новости, 17.03.2026
22:00 17.03.2026
Дмитриев прокомментировал возможный выход США из НАТО
Дмитриев прокомментировал возможный выход США из НАТО - РИА Новости, 17.03.2026
Дмитриев прокомментировал возможный выход США из НАТО
Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл... РИА Новости, 17.03.2026
2026-03-17T22:00:00+03:00
2026-03-17T22:00:00+03:00
сша
россия
австралия
в мире, сша, россия, австралия, дональд трамп, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций, нато
В мире, США, Россия, Австралия, Дональд Трамп, Кирилл Дмитриев, Российский фонд прямых инвестиций, НАТО
Дмитриев прокомментировал возможный выход США из НАТО

Дмитриев: ставки на распад НАТО достигли рекордного уровня

Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев
Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 17.03.2026
Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев. Архивное фото
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев прокомментировал публикацию о размышлениях президента США Дональда Трампа над возможным выходом США из НАТО.
Дмитриев прокомментировал пост бизнесмена и совладельца консервативного новостного портала Trending Politics Коллина Рагга о том, что Трамп думает о выходе США из НАТО и подчеркивает, что может принять данное решение без одобрения конгресса страны.
"НАТО больше не будет? Президент Трамп заявляет, что ему не нужно одобрение Конгресса для выхода из НАТО. Ставки на распад НАТО на Polymarket достигли рекордного уровня", - написал Дмитриев в соцсети X.
Ранее во вторник американский лидер заявил, что разочарован в НАТО и трате триллионов долларов на поддержание альянса. Трамп также подчеркнул, что финансирование военного блока является одной из причин дефицита американского бюджета.
В понедельник Трамп отметил, что США не нужна помощь со стороны партнеров по НАТО и других союзников, включая Австралию, Японию и Южную Корею, в конфликте с Ираном. Он также обвинил союзников США в неготовности прийти на помощь и сравнил альянс с улицей с односторонним движением.
