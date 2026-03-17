Глава контртеррористического центра США ушел в отставку из-за Ирана - РИА Новости, 17.03.2026
17:28 17.03.2026 (обновлено: 23:44 17.03.2026)
Глава контртеррористического центра США ушел в отставку из-за Ирана
в мире, сша, иран, тегеран (город), дональд трамп, военная операция сша и израиля против ирана
ВАШИНГТОН, 17 мар - РИА Новости. Директор национального контртеррористического центра США Джо Кент объявил о том, что покидает свой пост по собственному желанию, так как он не согласен с американской военной операцией против Ирана.
"После долгих размышлений я принял решение уйти с поста директора национального контртеррористического центра начиная с сегодняшнего дня. Я не могу с чистой совестью поддерживать продолжающуюся войну в Иране", - говорится в заявлении Кента на имя президента США Дональда Трампа.
По мнению Кента, американское руководство стало жертвой дезинформационной кампании, целью которой было подтолкнуть США к конфликту с Ираном.
«
"Иран не представлял непосредственной угрозы для нашей страны", - сказал он.
Кент также призвал к изменению текущего курса государства и смелым действиям, в отсутствие которых США, по его мнению, ожидают упадок и хаос.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Начало военной операции Вашингтон и Тель-Авив объяснили превентивным ударом и якобы наличием угроз со стороны Тегерана из-за его ядерной программы. Однако теперь они уже не скрывают, что хотели бы видеть смену власти в Иране.
