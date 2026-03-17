Представители ДИПП встретились со школьниками на "Разговорах о важном"

МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Представители столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) провели занятия в рамках образовательного проекта "Разговоры о важном" для учащихся пяти московских школ, сообщает пресс-служба ДИПП.

Уроки были посвящены развитию российского и столичного индустриального сектора.

"Сегодня московская промышленность — это свыше 755 тысяч человек, которые каждый день создают будущее города и производят все необходимое для жителей — от продуктов питания до современных медизделий. За каждым высокотехнологичным производством, современной лабораторией и инженерным центром стоит запрос на квалифицированных специалистов", — цитирует пресс-служба начальника управления промышленной политики ДИПП Дениса Романова.

Именно поэтому, добавил он, задача представителей департамента показывать детям возможности, которые им дает индустриальная отрасль в Москве. "Разговоры о важном" позволяют узнать о перспективах и осознанно приступить к выбору профессии.

Уроки проводят в доступной форме. Учащимся продемонстрировали, как в текущее время выглядит промышленная инфраструктура. Представителям ДИПП важно было донести до детей, что это не устаревшие цеха и промзоны, а высокотехнологичные площадки с автоматизированными линиями, инновационными лабораториями и комфортными условиями труда.

На мероприятии ученики школ № 37, № 814, № 1371, № 1448 и школы № 548 "Царицыно" могли задать интересующие вопросы. Помимо этого, детям организовали интерактивную викторину: нужно было по фото отгадать промышленное предприятие. По словам Романова, многие учащиеся удивились современному и аккуратному облику производства.

В Москве осуществляют деятельность почти 4,6 тысячи компаний, таким образом город является крупнейшим индустриальным и научно-инженерным центром в стране. Активно развиваются радиоэлектроника и микроэлектроника, фармацевтика, производство электромобилей и аэрокосмическая промышленность. Особое внимание уделяется инновационным сферам. Свыше 50% всей московской продукции будет создаваться в высокотехнологичных секторах к 2030 году.

На экскурсиях по действующим предприятиям в рамках проекта "Открой#Моспром" школьники могут лично увидеть, как работают московские заводы, познакомиться с инженерами и технологами, наблюдать за процессами создания продуктов питания и косметики или сборки авиационных двигателей и космических аппаратов. Проект объединяет уже свыше 150 предприятий и предлагает разные форматы: экскурсии, мастер-классы, лекции.