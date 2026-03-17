Представители ДИПП встретились со школьниками на "Разговорах о важном"
14:05 17.03.2026 (обновлено: 14:27 17.03.2026)
Представители ДИПП встретились со школьниками на "Разговорах о важном"
Представители ДИПП встретились со школьниками на "Разговорах о важном" - РИА Новости, 17.03.2026
Представители ДИПП встретились со школьниками на "Разговорах о важном"
Представители столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) провели занятия в рамках образовательного проекта "Разговоры о важном" для... РИА Новости, 17.03.2026
москва, анатолий гарбузов
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Москва, Анатолий Гарбузов
Представители ДИПП встретились со школьниками на "Разговорах о важном"

Представители ДИПП провели уроки для школьников в рамках "Разговоров о важном"

МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Представители столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) провели занятия в рамках образовательного проекта "Разговоры о важном" для учащихся пяти московских школ, сообщает пресс-служба ДИПП.
Уроки были посвящены развитию российского и столичного индустриального сектора.
"Сегодня московская промышленность — это свыше 755 тысяч человек, которые каждый день создают будущее города и производят все необходимое для жителей — от продуктов питания до современных медизделий. За каждым высокотехнологичным производством, современной лабораторией и инженерным центром стоит запрос на квалифицированных специалистов", — цитирует пресс-служба начальника управления промышленной политики ДИПП Дениса Романова.
Именно поэтому, добавил он, задача представителей департамента показывать детям возможности, которые им дает индустриальная отрасль в Москве. "Разговоры о важном" позволяют узнать о перспективах и осознанно приступить к выбору профессии.
Уроки проводят в доступной форме. Учащимся продемонстрировали, как в текущее время выглядит промышленная инфраструктура. Представителям ДИПП важно было донести до детей, что это не устаревшие цеха и промзоны, а высокотехнологичные площадки с автоматизированными линиями, инновационными лабораториями и комфортными условиями труда.
На мероприятии ученики школ № 37, № 814, № 1371, № 1448 и школы № 548 "Царицыно" могли задать интересующие вопросы. Помимо этого, детям организовали интерактивную викторину: нужно было по фото отгадать промышленное предприятие. По словам Романова, многие учащиеся удивились современному и аккуратному облику производства.
В Москве осуществляют деятельность почти 4,6 тысячи компаний, таким образом город является крупнейшим индустриальным и научно-инженерным центром в стране. Активно развиваются радиоэлектроника и микроэлектроника, фармацевтика, производство электромобилей и аэрокосмическая промышленность. Особое внимание уделяется инновационным сферам. Свыше 50% всей московской продукции будет создаваться в высокотехнологичных секторах к 2030 году.
На экскурсиях по действующим предприятиям в рамках проекта "Открой#Моспром" школьники могут лично увидеть, как работают московские заводы, познакомиться с инженерами и технологами, наблюдать за процессами создания продуктов питания и косметики или сборки авиационных двигателей и космических аппаратов. Проект объединяет уже свыше 150 предприятий и предлагает разные форматы: экскурсии, мастер-классы, лекции.
Ранее министр столичного правительства, руководитель ДИПП Анатолий Гарбузов отмечал, что 11 февраля вышла первая серия нового сезона фантастических приключений героев сериала "Марат, Полина и робопес" для детей. Премьера детского радиосериала о высоких технологиях и заводах столицы состоялась в эфире Детского радио в 2025 году. В общей сложности в первом сезоне вышло 32 выпуска. Проект реализуется при поддержке Карачаровского механического завода.
 
Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыМоскваАнатолий Гарбузов
 
 
