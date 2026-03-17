МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Один из похитивших деньги по гособоронзаказу вернул все средства, это более 190 миллионов рублей, сообщил на видео ведомства оперативный сотрудник ФСБ.

"В ходе расследования уголовного дела, предприняв исчерпывающий комплекс оперативно-следственных действий, направленный на возмещении понесенного ущерба, в связи с признанием лицом вины и возмещением всех денежных средств, выведенных из законного оборота, в сумме более 190 миллионов рублей, в декабре 2025 года Останкинский районный суд признал подсудимого виновным в совершении преступления", - сказал сотрудник ФСБ.