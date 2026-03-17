Дело экс-губернатора Челябинской области направили в суд

МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Уголовное дело о взятках в особо крупном размере против бывшего губернатора Челябинской области Михаила Юревича и его подчиненного направлено в суд, сообщила РИА Новости официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.