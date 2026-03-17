У блогера Чекалиной обнаружили метастазы в костях черепа

МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. У блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) обнаружены метастазы в костях черепа, следует из материалов уголовного дела против нее, которое суд приостановил в понедельник до ее выздоровления.
"Четырнадцатого марта у Чекалиной возникла острая потеря зрения на правый глаз, в связи с чем выполнена МРТ головного мозга с контрастным усилением, которое выявило опухолевое поражение твердой мозговой оболочки, а также метастатическое поражение костей свода черепа", — говорится в материалах.
В минувшую пятницу ей провели химиотерапию.
Накануне в Гагаринском суде Москвы состоялось очередное заседание, по итогам которого уголовное дело о выводе более 250 миллионов рублей в ОАЭ в отношении Валерии Чекалиной было выделено в отдельное производство и приостановлено до ее выздоровления. Сама она не присутствовала на заседании, поскольку была госпитализирована в НМИЦ онкологии имени Блохина для проведения лучевой терапии в рамках лечения рака желудка четвертой стадии.
С Лерчек снимут электронный браслет
16 марта, 19:03