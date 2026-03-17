Британия предложила создать коалицию по разблокировке Ормуза, пишут СМИ

ЛОНДОН, 17 мар - РИА Новости. Великобритания предложила США и другим странам создать коалицию по разблокировке Ормузского пролива, сообщил портал Axios со ссылкой на источники.
"Великобритания разработала план создания многонациональной оперативной группы (по Ормузскому проливу – ред.) и поделилась им с США и рядом других стран", - пишет портал.
При этом план был представлен не всем странам, которых президент США Дональд Трамп попросил присоединиться к разблокировке пролива, отмечает издание.
Ранее Трамп призвал Китай, Францию, Японию, Южную Корею, Великобританию и другие страны прислать военные корабли в Ормузский пролив.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона.