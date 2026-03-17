В Тверской области до 1 октября продлен запрет на использование БПЛА - РИА Новости, 17.03.2026
Иллюстрация - Тверская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Тверская область
 
14:49 17.03.2026
В Тверской области до 1 октября продлен запрет на использование БПЛА
В Тверской области до 1 октября продлен запрет на использование БПЛА - РИА Новости, 17.03.2026
В Тверской области до 1 октября продлен запрет на использование БПЛА
В Тверской области до 1 октября текущего года продлен запрет на использование беспилотных воздушных судов, сообщает пресс-служба облправительства. РИА Новости, 17.03.2026
2026-03-17T14:49:00+03:00
2026-03-17T14:49:00+03:00
тверская область
безопасность
россия
виталий королев
россия
безопасность, россия, виталий королев
Тверская область, Безопасность, Россия, Виталий Королев
В Тверской области до 1 октября продлен запрет на использование БПЛА

Власти Тверской области продлили запрет на использование БПЛА до 1 октября

© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Вид на город Тверь и Волгу
Вид на город Тверь и Волгу - РИА Новости, 1920, 17.03.2026
Вид на город Тверь и Волгу. Архивное фото
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. В Тверской области до 1 октября текущего года продлен запрет на использование беспилотных воздушных судов, сообщает пресс-служба облправительства.
Такое решение принято во вторник на заседании президиума регионального правительства под руководством врио губернатора Виталия Королева.
Запрет на использование беспилотных воздушных судов независимо от их массы был введен в Тверской области в апреле 2023 года для усиления охраны порядка и обеспечения общественной безопасности. Для нарушителей воздушного пространства – граждан, должностных или юридических лиц – предусмотрена административная ответственность, в ряде случаев уголовная.
Как указали в пресс-службе, при обнаружении БПЛА нужно прежде всего сообщить о нем по телефону 112 или в дежурные службы УМВД России по Тверской области по номеру 102, УФСБ России по Тверской области по телефону 8 (4822) 32-13-61. При наличии мобильных средств фото- или видеосъемки постараться зафиксировать нахождение беспилотника в воздушном пространстве, место нахождения предполагаемого пилота для последующей передачи данных в правоохранительные органы. В случае получения от служб УМВД и УФСБ дополнительных указаний и рекомендаций действовать в соответствии с ними.
В пресс-службе напомнили, что публиковать и распространять информацию о БПЛА, в том числе фото- и видеоматериалы, в СМИ, сети интернет запрещено. Запрет действует в Тверской области с 2025 года и касается информации о применении и последствиях применения БПЛА, позволяющей идентифицировать их тип, место запуска, нахождения, падения, траекторию полета, факт поражения объектов, характер нанесенных повреждений; о применении и последствиях применения системы ПВО и РЭБ.
Также нельзя публиковать и распространять информацию о местах несения службы сил и средств Минобороны РФ и правоохранительных органов, расположения военных, государственных, критически важных объектов, систем ПВО и РЭБ. Нарушителям запрета грозит административная ответственность.
