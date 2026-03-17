Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:02 17.03.2026 (обновлено: 11:31 17.03.2026)
https://ria.ru/20260317/bpla-2081165610.html
При падении обломков БПЛА под Славянском-на-Кубани пострадал человек
2026-03-17T10:02:00+03:00
2026-03-17T11:31:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0d/1823618354_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_74b30a26bb66815d75083baafd3936d2.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0d/1823618354_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_606335fc844761aba07906766477fb6c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкМедицинский работник у одного из автомобилей скорой медицинской помощи
Медицинский работник у одного из автомобилей скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 17.03.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Медицинский работник у одного из автомобилей скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
СОЧИ, 17 мар – РИА Новости. Один человек госпитализирован с переломом в результате падения обломков БПЛА под Славянском-на-Кубани Краснодарского края, сообщает региональный оперативный штаб.
"Фрагменты беспилотников упали в самом городе, еще в одном случае – в садовом товариществе под Славянском-на-Кубани. Пострадал один человек. Ему оказали медицинскую помощь, госпитализировали с переломом", - говорится в сообщении в Telegram-канале оперштаба региона.
Обломки БПЛА, как уточнили в оперштабе, обнаружили по 16 адресам в Славянске-на-Кубани, в том числе на территории домовладений, повреждены фасад жилого здания и кровля, а также окна в нескольких домах.
По всем адресам работают оперативные и спецслужбы, а также муниципальные комиссии - они оценивают ущерб, отмечается в сообщении.
ПроисшествияСлавянск-на-Кубани
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала