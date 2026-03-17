Медицинский работник у одного из автомобилей скорой медицинской помощи

При падении обломков БПЛА под Славянском-на-Кубани пострадал человек

СОЧИ, 17 мар – РИА Новости. Один человек госпитализирован с переломом в результате падения обломков БПЛА под Славянском-на-Кубани Краснодарского края, сообщает региональный оперативный штаб.

"Фрагменты беспилотников упали в самом городе, еще в одном случае – в садовом товариществе под Славянском-на-Кубани. Пострадал один человек. Ему оказали медицинскую помощь, госпитализировали с переломом", - говорится в сообщении в Telegram-канале оперштаба региона.

Обломки БПЛА, как уточнили в оперштабе, обнаружили по 16 адресам в Славянске-на-Кубани, в том числе на территории домовладений, повреждены фасад жилого здания и кровля, а также окна в нескольких домах.