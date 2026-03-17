14:29 17.03.2026
Иммунолог рассказал, какие заболевания могут обостряться весной
Аутоиммунные и психиатрические заболевания могут обостряться весной, рассказал иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков. РИА Новости, 17.03.2026
Иммунолог рассказал, какие заболевания могут обостряться весной

Крючков: весной могут обостряться аутоиммунные и психиатрические заболевания

Прием у врача. Архивное фото
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Аутоиммунные и психиатрические заболевания могут обостряться весной, рассказал иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков.
Как отметил Крючков, ряд хронических заболеваний из-за особенностей работы иммунной системы может обостряться в зависимости от времени года и других факторов.
"Если говорить конкретно о заболеваниях, то в первую очередь это аутоиммунные заболевания, это психиатрические заболевания, это заболевания сердечно-сосудистой системы, это заболевания вегетативной нервной системы. В общем, целый ряд заболеваний действительно имеет тенденцию к обострению весной", - рассказал Крючков в беседе с "Лентой.ру" .
Врач объяснил, что для большинства заболеваний правильно подобранная медикаментозная терапия, питание, а также нормализация режима может помочь избежать обострения или облегчить его.
"Собственно, в этом цель лечения большинства хронических заболеваний. Поэтому, когда у человека правильно подобрана терапия, то у него фактически даже в сезон обострений быть не должно. Они могут быть, но их частота и интенсивность должны снижаться относительно того, что было до лечения", — заключил Крючков.
