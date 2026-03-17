Каждый второй россиянин в 2025 году жертвовал деньги на благотворительность

МОСКВА, 17 мар – РИА Новости. Каждый второй россиянин жертвовал деньги на благотворительность в прошлом году, согласно данным Центра исследований гражданского общества и некоммерческого сектора НИУ ВШЭ, предоставленным РИА Новости директором центра Ириной Мерсияновой.

"Согласно результатам всероссийского опроса, проведенного Центром исследований гражданского общества и некоммерческого сектора НИУ ВШЭ , в 2025 году каждый второй россиянин (50%) делал благотворительные пожертвования, давал деньги незнакомым нуждающимся людям, в том числе просящим милостыню. В частности, каждый десятый опрошенный (10%) жертвовал деньги часто, примерно каждый третий (34%) - редко, но хотя бы несколько раз, и 6% совершили пожертвование только однажды за последний год", – показали результаты исследования.

Доля участников благотворительности в обществе, по сведениям исследователей, колебалась в пределах 50-57% в последние 10 лет, поднимаясь до 63% в 2019 году. При этом женщины, согласно результатам исследования, делают денежные пожертвования чаще, чем мужчины: 53% против 48%.

"Чаще всего россияне жертвуют деньги на помощь больным детям (им помогали 45% от тех, кто жертвовал деньги). Каждый четвертый жертвователь (26%) направил свои средства на помощь животным; впервые за последнее десятилетие респонденты называли это направление чаще, чем помощь пожилым людям (20%), которая заняла третье место по популярности. На помощь детям-сиротам жертвовали 18% участников благотворительности, и столько же оказывали финансовую поддержку военнослужащим СВО или ветеранам боевых действий", - указали во ВШЭ.

Самым распространенным форматом пожертвования остается милостыня, которую, по результатам исследования, подают 24% россиян. По 4% россиян участвовали в сборах средств от организаций по месту жительства или на рабочем месте, жертвовали деньги через местные благотворительные организации около 3%.

Среди тех, кто может позволить себе автомобиль или недвижимость, доля жертвователей выше средней и достигает 61-62%. Чаще жертвовали деньги предприниматели (66%), руководители высшего (67%) и среднего (62%) звена.

Самым "щедрым" федеральным округом в 2025 году оказался Сибирский, где 60% опрошенных жертвовали на благотворительность.