Каждый второй россиянин в 2025 году жертвовал деньги на благотворительность - РИА Новости, 17.03.2026
14:52 17.03.2026 (обновлено: 15:27 17.03.2026)
Каждый второй россиянин в 2025 году жертвовал деньги на благотворительность
Каждый второй россиянин в 2025 году жертвовал деньги на благотворительность - РИА Новости, 17.03.2026
Каждый второй россиянин в 2025 году жертвовал деньги на благотворительность
Каждый второй россиянин жертвовал деньги на благотворительность в прошлом году, согласно данным Центра исследований гражданского общества и некоммерческого... РИА Новости, 17.03.2026
2026-03-17T14:52:00+03:00
2026-03-17T15:27:00+03:00
высшая школа экономики (вшэ)
общество
россия
высшая школа экономики (вшэ), общество, россия
Высшая школа экономики (ВШЭ), Общество, Россия

Каждый второй россиянин в 2025 году жертвовал деньги на благотворительность

МОСКВА, 17 мар – РИА Новости. Каждый второй россиянин жертвовал деньги на благотворительность в прошлом году, согласно данным Центра исследований гражданского общества и некоммерческого сектора НИУ ВШЭ, предоставленным РИА Новости директором центра Ириной Мерсияновой.
"Согласно результатам всероссийского опроса, проведенного Центром исследований гражданского общества и некоммерческого сектора НИУ ВШЭ, в 2025 году каждый второй россиянин (50%) делал благотворительные пожертвования, давал деньги незнакомым нуждающимся людям, в том числе просящим милостыню. В частности, каждый десятый опрошенный (10%) жертвовал деньги часто, примерно каждый третий (34%) - редко, но хотя бы несколько раз, и 6% совершили пожертвование только однажды за последний год", – показали результаты исследования.
Доля участников благотворительности в обществе, по сведениям исследователей, колебалась в пределах 50-57% в последние 10 лет, поднимаясь до 63% в 2019 году. При этом женщины, согласно результатам исследования, делают денежные пожертвования чаще, чем мужчины: 53% против 48%.
"Чаще всего россияне жертвуют деньги на помощь больным детям (им помогали 45% от тех, кто жертвовал деньги). Каждый четвертый жертвователь (26%) направил свои средства на помощь животным; впервые за последнее десятилетие респонденты называли это направление чаще, чем помощь пожилым людям (20%), которая заняла третье место по популярности. На помощь детям-сиротам жертвовали 18% участников благотворительности, и столько же оказывали финансовую поддержку военнослужащим СВО или ветеранам боевых действий", - указали во ВШЭ.
Самым распространенным форматом пожертвования остается милостыня, которую, по результатам исследования, подают 24% россиян. По 4% россиян участвовали в сборах средств от организаций по месту жительства или на рабочем месте, жертвовали деньги через местные благотворительные организации около 3%.
Среди тех, кто может позволить себе автомобиль или недвижимость, доля жертвователей выше средней и достигает 61-62%. Чаще жертвовали деньги предприниматели (66%), руководители высшего (67%) и среднего (62%) звена.
Самым "щедрым" федеральным округом в 2025 году оказался Сибирский, где 60% опрошенных жертвовали на благотворительность.
Источниками данных для исследования стали проведенные Центром исследований гражданского общества и некоммерческого сектора НИУ ВШЭ всероссийский опрос населения 2025 года и всероссийский опрос руководителей негосударственных некоммерческих организаций 2026 года. Опрашивалось городское и сельское население от 18 лет и старше в личных интервью по месту жительства (объем выборки - 2 000 респондентов) и руководители негосударственных НКО в сети интернет (объем выборки - 1 096 респондентов). Также использовались иные всероссийские опросы населения, проведенные в рамках мониторинга состояния гражданского общества в период с 2007 по 2024 год с выборкой не менее 2 000 респондентов.
Высшая школа экономики (ВШЭ), Общество, Россия
 
 
