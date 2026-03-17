Бойцы "Юга" поразили 45 блиндажей и укрытий с боевиками ВСУ в Донбассе

МОСКВА, 17 мар – РИА Новости. Войска беспилотных систем российской "Южной" группировки поразили 45 блиндажей и укрытий с личным составом ВСУ, сообщил начальник пресс-центра этой группировки Вадим Астафьев.

Кроме того, по его словам, в зоне ответственности группировки уничтожены 11 антенн связи и БПЛА, семь наземных робототехнических комплексов, сбиты девять беспилотников противника.