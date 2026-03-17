Заправка автомобиля на одной из автозаправочных станций

Запасов бензина в Молдавии хватит на 21 день

КИШИНЕВ, 17 мар - РИА Новости. Запасов бензина в Молдавии хватит на 21 день, сжиженного газа и дизтоплива – на 16 и 9 дней соответственно, сообщает во вторник минэнерго республики.

Правительство Молдавии 3 марта ввело режим повышенной готовности на 60 дней из-за кризиса в энергетике.

"Запасы (во всей Молдавии - ред.) составили 21 день потребления бензина, 16 дней — сжиженного нефтяного газа и более 9 дней — дизельного топлива", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале молдавского минэнерго.

Поясняется, что в понедельник в республику было импортировано почти 2,2 тысячи тонн бензина и 2,15 тысячи тонн дизельного топлива. Их ввезли в страну через порт Джурджулешты, а также авто- и железнодорожными цистернами через таможенные пункты в Леушенах и Унгенах.

В министерстве призывают автовладельцев рационально использовать нефтепродукты и избегать покупок без крайней необходимости.

В 2024–2025 годах правительство Молдавии одобрило ряд регламентов, обязывающих импортеров поддерживать минимальный уровень запасов нефтепродуктов. Порт Джурджулешты остается единственным морским и речным портом в стране, через который проходит основной объем наливных грузов.