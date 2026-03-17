07:05 17.03.2026
Ограничения на продажу бензина в Словакии достигли 50 литров на машину
Ограничения на продажу бензина в Словакии достигли 50 литров на машину

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМашина на автозаправочной станции
Машина на автозаправочной станции. Архивное фото
БРАТИСЛАВА, 17 мар - РИА Новости. Словацкая сеть автозаправочных станций Dalioil ввела ограничения на продажу бензина: от 50 до 150 литров на одну машину на фоне роста цен на топливо в Европе из-за военной операции США и Израиля против Ирана, выяснил корреспондент РИА Новости.
"У нас можете заправить максимально 150 литров, что касается цен, то они, скорее всего, будут расти", - сказал сотрудник автозаправочной станции РИА Новости.
В обращении к водителям сеть Dalioil, которая владеет 45 автозаправочными станциями в Словакии, отмечает, что данное ограничение является временным. На некоторых точках данной сети лимит установлен на уровне 50 литров на один автомобиль.
"Да, на Dalioil мне не дали заправить больше 50 литров, это не полный бак, так что пришлось дозаправиться на другой заправке", - написал один из пользователей в социальной сети Facebook*(запрещена в РФ как экстремистская).
Темп роста цен на ГСМ в Словакии остается одним из самых низких в Европе, но жители республики активно обмениваются в социальных сетях информацией о ситуации на автозаправочных станциях.
"Был сегодня на пяти заправках, ажиотажа нигде нет. Одна вообще была пустой… Посмотрите на соседние страны, где топливо дороже, вот там ажиотаж есть", - написал еще один пользователь.
На автозаправочных станциях более крупных сетей, таких как Slovnaft и OMV, по-прежнему заправить автомобили жители Словакии могут без каких-либо ограничений.
Рост цен на топливо в Европе наблюдается на фоне эскалации на Ближнем Востоке.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.
Из-за эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив, а страховщики начали повышать премии и пересматривать страховое покрытие. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, на него приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
