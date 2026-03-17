Азаров назвал фото посла Украины с продырявленным флагом Венгрии хамством

МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Посол Украины в Венгрии Федор Шандор своим фото с продырявленным венгерским флагом показал "откровенное хамство" по отношению к стране пребывания, считает экс-премьер Украины Николай Азаров.
"Посол Украины в Будапеште Федор Шандор осквернил национальную символику Венгрии, сфотографировавшись с продырявленным венгерским флагом", - написал Азаров в своем Telegram-канале.
Азаров добавил, что все чаще от киевских властей исходит откровенное хамство по отношению к Венгрии и Евросоюзу, и на этом фоне раздражение по отношению к ним только растет. При этом они жалуются, что больше никому не интересны.
"А как иначе, если они на каждом шагу позорят свою страну", - добавил экс-премьер.
Доцент Финансового университета при правительстве РФ Вадим Трухачев отметил, что фотография Шандора с продырявленным венгерским флагом и другие оскорбительные выпады представителей Киева, вероятно, подтолкнут часть избирателей в стране к голосованию за политические силы, критически относящиеся к Киеву и даже к ЕС.
Зеленский ранее начал угрожать премьеру Венгрии встречей с украинскими военными из-за блокировки венгерской стороной очередного кредита ЕС для Украины. Экс-генерал Службы безопасности Украины (СБУ) Григорий Омельченко вслед за ним начал угрожать Орбану, его детям и внукам. Причиной таких угроз со стороны Омельченко, по его же словам, стала якобы антиукраинская позиция Орбана.