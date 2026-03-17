21:37 17.03.2026
В Британии предложили Трампу необычную идею по авианосцу Gerald Ford
Соединенным Штатам, ждущим помощи от союзников в разблокировке Ормузского пролива, следует самим отправить туда авианосец Gerald R. Ford, написал экс-посол... РИА Новости, 17.03.2026
https://ria.ru/20260317/tramp-2081290960.html
https://ria.ru/20260317/ormuz-2081261669.html
https://ria.ru/20260317/kuba-2081287705.html
МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Соединенным Штатам, ждущим помощи от союзников в разблокировке Ормузского пролива, следует самим отправить туда авианосец Gerald R. Ford, написал экс-посол Великобритании в Узбекистане, историк и публицист Крейг Мюррей в соцсети Х.
"Уважаемый президент Трамп, почему бы вам не провести авианосец USS Gerald Ford через Ормузский пролив, чтобы показать всему миру, что вы способны его открыть? Сделайте это в сопровождении нескольких кораблей израильского военно-морского флота", — предложил он.
"За один день". Трамп сделал тревожное заявление об Украине
По словам британского экс-посла, "все будут очень впечатлены", если США удастся это сделать.
Мюррей спародировал американского президента, закончив свой пост фразой "Спасибо за ваше внимание к этому вопросу", как это обычно делает Трамп.
В Белом доме сделали заявление об Ормузском проливе
На авианосце Gerald R. Ford 12 марта произошел пожар. Он начался в помещении главной прачечной корабля. Два человека пострадали. Пятый флот США заявлял, что инцидент не связан с боевыми действиями. ВС Ирана, в свою очередь, утверждали, что американские военные сами подожгли авианосец.
Греческая газета "Катимерини" со ссылкой на источники сообщила, что моряки могли сами устроить пожар, желая быстрее вернуться с Ближнего Востока.
Gerald R. Ford ("Джеральд Р. Форд") — крупнейший американский авианосец. Сейчас он находится в Красном море и участвует в операции "Эпическая ярость".
"Никто не остановит". Слова Трампа о Кубе вызвали переполох в США
