В Британии предложили Трампу необычную идею по авианосцу Gerald Ford

МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Соединенным Штатам, ждущим помощи от союзников в разблокировке Ормузского пролива, следует самим отправить туда авианосец Gerald R. Ford, написал экс-посол Великобритании в Узбекистане, историк и публицист Крейг Мюррей в соцсети Х.
"Уважаемый президент Трамп, почему бы вам не провести авианосец USS Gerald Ford через Ормузский пролив, чтобы показать всему миру, что вы способны его открыть? Сделайте это в сопровождении нескольких кораблей израильского военно-морского флота", — предложил он.
По словам британского экс-посла, "все будут очень впечатлены", если США удастся это сделать.
Мюррей спародировал американского президента, закончив свой пост фразой "Спасибо за ваше внимание к этому вопросу", как это обычно делает Трамп.
На авианосце Gerald R. Ford 12 марта произошел пожар. Он начался в помещении главной прачечной корабля. Два человека пострадали. Пятый флот США заявлял, что инцидент не связан с боевыми действиями. ВС Ирана, в свою очередь, утверждали, что американские военные сами подожгли авианосец.
Греческая газета "Катимерини" со ссылкой на источники сообщила, что моряки могли сами устроить пожар, желая быстрее вернуться с Ближнего Востока.
Gerald R. Ford ("Джеральд Р. Форд") — крупнейший американский авианосец. Сейчас он находится в Красном море и участвует в операции "Эпическая ярость".