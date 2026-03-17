ВСУ за сутки атаковали Белгородскую область 110 беспилотниками

БЕЛГОРОД, 17 мар - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки атаковали восемь округов Белгородской области 110 беспилотниками, пострадали девять мирных жителей, из них четверо несовершеннолетние, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.