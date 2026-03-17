ВСУ за сутки атаковали Белгородскую область 110 беспилотниками - РИА Новости, 17.03.2026
09:19 17.03.2026
ВСУ за сутки атаковали Белгородскую область 110 беспилотниками
Украинские военные за прошедшие сутки атаковали восемь округов Белгородской области 110 беспилотниками, пострадали девять мирных жителей, из них четверо... РИА Новости, 17.03.2026
БЕЛГОРОД, 17 мар - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки атаковали восемь округов Белгородской области 110 беспилотниками, пострадали девять мирных жителей, из них четверо несовершеннолетние, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
По информации губернатора, за минувшие сутки 40 населенных пунктов попали под удар со стороны Украины. Было выпущено 16 снарядов, 60 беспилотников сбиты и подавлены над регионом. За отчетный период различные повреждения выявлены в двух многоквартирных домах, 13 частных домовладениях, коммерческом и трех социальных объектах, трех предприятиях и 24 транспортных средствах.
"В Корочанском округе город Короча и посёлок Плодовоягодный атакованы 5 беспилотниками, из которых 3 сбиты. В городе Короча в результате детонации беспилотника возле социального объекта пострадали 5 человек, из которых четверо — несовершеннолетние… В Белгородском округе сёла … атакованы 12 беспилотниками, 7 из которых сбиты и подавлены. В селе Бессоновка в результате удара дрона по служебному автомобилю ранен боец подразделения "Орлан", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Он добавил, что по Грайворонскому округу выпущено 16 боеприпасов и нанесены удары 23 беспилотниками, 7 из которых подавлены и сбиты, Борисовский, Валуйский и Волоконовский округа атакованы 33 беспилотниками, 24 из которых сбиты и подавлены, пострадала женщина. По словам главы области, Краснояружский округ атакован 22 беспилотниками, 10 из которых подавлены и сбиты, в Шебекинском округе город Шебекино и шесть сёл атакованы 15 беспилотниками, 9 из которых сбиты, ранены двое мужчин.
В Белгородской области с 11 апреля 2022 года действует высокий (жёлтый) уровень террористической опасности в связи с ситуацией на границе с Украиной. С 9 августа 2024 года в регионе введён режим контртеррористической операции, а с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
При атаке дрона ВСУ на Белгородскую область погиб мирный житель
Вчера, 09:13
 
