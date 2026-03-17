ВСУ атаковали три муниципалитета Белгородской области

МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Три муниципалитета Белгородской области подверглись атаке ВСУ, пострадала мирная жительница, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"Три муниципалитета атакованы ВСУ. Пострадала мирная жительница. В селе Грузское Борисовского округа FPV-дрон сдетонировал на территории домовладения. Женщина, получившая баротравму, самостоятельно обратилась в больницу. Медицинская помощь оказана, лечение продолжит амбулаторно. В доме выбиты окна, повреждён автомобиль", - написал Гладков на платформе Max.
Губернатор добавил, что в посёлке Борисовка Борисовского округа вследствие падения обломков сбитого дрона посечена машина. В городе Шебекино повреждены кузов и колёса ГАЗели, пробита кровля административного здания. Кроме того, в селах Максимовка и Новая Таволжанка Шебекинского округа повреждены машины, в частном доме выбиты окна. В селе Графовка повреждены остекление и фасад социального объекта.
В городе Грайворон в результате атаки дрона выбиты окна, посечены входная группа и фасад коммерческого объекта. От удара второго беспилотника повреждены два домовладения, а также загорелся автомобиль, возгорание потушено. В селе Дунайка в двух частных домах и надворной постройке выбиты окна и посечены фасады. В селе Гора-Подол повреждены частный дом и транспортные средства, в селе Замостье FPV-дрон атаковал машину - разбиты стёкла и посечён кузов. В селе Рождественка при детонации дрона посечены окна, забор частного дома и хозпостройка, добавил Гладков.
"Информация о последствиях уточняется", - заключил глава региона.
