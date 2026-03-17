В Белгородской области в результате атаки БПЛА ранены пять человек
Город Короча в Белгородской области атакован двумя беспилотниками ВСУ, ранены пять человек, в том числе четыре несовершеннолетних, сообщил губернатор Вячеслав... РИА Новости, 17.03.2026
2026-03-17T06:26:00+03:00
В Короче Белгородской области в результате атаки БПЛА ранены пять человек
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Город Короча в Белгородской области атакован двумя беспилотниками ВСУ, ранены пять человек, в том числе четыре несовершеннолетних, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Как уточнил губернатор в своем Telegram-канале
, в результате детонации беспилотника возле социального объекта 18-летний юноша получил ссадины лица, 16-летняя девушка — рану руки и ссадины ног, другая девушка — рану стопы. По словам Гладкова
, у еще двух 16-летних подростков ссадины мягких тканей головы и спины.
Бригада скорой помощи оказала всем пострадавшим необходимую помощь на месте, от госпитализации они отказались.
В социальном объекте выбиты окна и посечен фасад. Кроме того, выбиты окна в трех квартирах двух многоквартирных домов и в двух частных домах, посечены осколками шесть легковых автомобилей.
В результате удара второго БПЛА повреждены крыша, фасад и остекление торгового объекта.
Украинские боевики практически ежедневно обстреливают приграничные регионы. С августа 2024 года в Белгородской области
действует режим контртеррористической операции, обстановку там признали чрезвычайной ситуацией федерального характера.
В ответ на атаки ВСУ
на гражданскую инфраструктуру российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.