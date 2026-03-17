В Белгородской области в результате атаки БПЛА ранены пять человек

МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Город Короча в Белгородской области атакован двумя беспилотниками ВСУ, ранены пять человек, в том числе четыре несовершеннолетних, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Как уточнил губернатор в своем Telegram-канале , в результате детонации беспилотника возле социального объекта 18-летний юноша получил ссадины лица, 16-летняя девушка — рану руки и ссадины ног, другая девушка — рану стопы. По словам Гладкова , у еще двух 16-летних подростков ссадины мягких тканей головы и спины.

Бригада скорой помощи оказала всем пострадавшим необходимую помощь на месте, от госпитализации они отказались.

В социальном объекте выбиты окна и посечен фасад. Кроме того, выбиты окна в трех квартирах двух многоквартирных домов и в двух частных домах, посечены осколками шесть легковых автомобилей.

В результате удара второго БПЛА повреждены крыша, фасад и остекление торгового объекта.

Украинские боевики практически ежедневно обстреливают приграничные регионы. С августа 2024 года в Белгородской области действует режим контртеррористической операции, обстановку там признали чрезвычайной ситуацией федерального характера.