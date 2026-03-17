В Белгородской области в результате атаки БПЛА ранены пять человек - РИА Новости, 17.03.2026
04:24 17.03.2026 (обновлено: 06:26 17.03.2026)
В Белгородской области в результате атаки БПЛА ранены пять человек
В Белгородской области в результате атаки БПЛА ранены пять человек - РИА Новости, 17.03.2026
В Белгородской области в результате атаки БПЛА ранены пять человек
Город Короча в Белгородской области атакован двумя беспилотниками ВСУ, ранены пять человек, в том числе четыре несовершеннолетних, сообщил губернатор Вячеслав... РИА Новости, 17.03.2026
2026-03-17T04:24:00+03:00
2026-03-17T06:26:00+03:00
белгородская область
происшествия
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
короча
белгородская область
короча
белгородская область, происшествия, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, короча
Белгородская область, Происшествия, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Короча
В Белгородской области в результате атаки БПЛА ранены пять человек

В Короче Белгородской области в результате атаки БПЛА ранены пять человек

Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Город Короча в Белгородской области атакован двумя беспилотниками ВСУ, ранены пять человек, в том числе четыре несовершеннолетних, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Как уточнил губернатор в своем Telegram-канале, в результате детонации беспилотника возле социального объекта 18-летний юноша получил ссадины лица, 16-летняя девушка — рану руки и ссадины ног, другая девушка — рану стопы. По словам Гладкова, у еще двух 16-летних подростков ссадины мягких тканей головы и спины.
Бригада скорой помощи оказала всем пострадавшим необходимую помощь на месте, от госпитализации они отказались.
В социальном объекте выбиты окна и посечен фасад. Кроме того, выбиты окна в трех квартирах двух многоквартирных домов и в двух частных домах, посечены осколками шесть легковых автомобилей.
В результате удара второго БПЛА повреждены крыша, фасад и остекление торгового объекта.
Украинские боевики практически ежедневно обстреливают приграничные регионы. С августа 2024 года в Белгородской области действует режим контртеррористической операции, обстановку там признали чрезвычайной ситуацией федерального характера.
В ответ на атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
Белгородская областьПроисшествияВячеслав ГладковВооруженные силы УкраиныКороча
 
 
