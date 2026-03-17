Apple продлила действие товарных знаков в России - РИА Новости, 17.03.2026
04:26 17.03.2026
https://ria.ru/20260317/apple-2081133229.html
Apple продлила действие товарных знаков в России
Apple продлила действие товарных знаков в России - РИА Новости, 17.03.2026
Apple продлила действие товарных знаков в России
Американская корпорация Apple продлила права на действие в России как минимум шести товарных знаков, включая изображение надкушенного яблока, до 2036 года,... РИА Новости, 17.03.2026
2026-03-17T04:26:00+03:00
2026-03-17T04:26:00+03:00
россия
apple
федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)
россия
россия, apple, федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)
Россия, Apple, Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент)
Apple продлила действие товарных знаков в России

РИА Новости: Apple продлила действие шести товарных знаков в России до 2036 года

МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Американская корпорация Apple продлила права на действие в России как минимум шести товарных знаков, включая изображение надкушенного яблока, до 2036 года, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента.
Согласно документам, компания смогла продлить действие товарных знаков Siri, AirTunes, iPad Smart Keyboard, Music Memos, Made for Apple Watch, а также изображение надкусанного яблока сроком до 2036 года.
По данным Роспатента, компания будет продавать в России под этими брендами телефоны, компьютеры, телевизоры, смарт-часы, наушники, программное обеспечение, игры, а также одежду и обувь.
Apple, основанная в 1976 году, занимается производством персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, телефонов, "умных часов" и программного обеспечения.
В 2022 года компания приостановила продажи техники в России, а также отключила сервис Apple Pay.
РоссияAppleФедеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент)
 
 
