Apple продлила действие товарных знаков в России

МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Американская корпорация Apple продлила права на действие в России как минимум шести товарных знаков, включая изображение надкушенного яблока, до 2036 года, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента.

Согласно документам, компания смогла продлить действие товарных знаков Siri, AirTunes, iPad Smart Keyboard, Music Memos, Made for Apple Watch, а также изображение надкусанного яблока сроком до 2036 года.

По данным Роспатента , компания будет продавать в России под этими брендами телефоны, компьютеры, телевизоры, смарт-часы, наушники, программное обеспечение, игры, а также одежду и обувь.

Apple , основанная в 1976 году, занимается производством персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, телефонов, "умных часов" и программного обеспечения.