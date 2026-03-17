В России резко упали продажи слабоалкогольной продукции

МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Продажи слабоалкогольной продукции в России в январе-феврале 2026 года упали на 61% до 129,9 тысячи декалитров по сравнению с аналогичным периодом в 2025 году, тогда как продажи ликеро-водочных изделий увеличились на 15,2%, составив 3,252 миллиона декалитров, следует из данных Росалкогольтабакконтроля.

В целом продажи алкоголя без учета пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи в России в январе-феврале упали на 1,1%, до 31,8 миллиона декалитров.

Также лидерами падения стали виноградосодержащие напитки без этилового спирта, плодовая алкогольная продукция и вина ликерные - продажи упали на 43,5%, 32% и 11,6% соответственно. Незначительно упал спрос на виноградное вино, коньяк и другие спиртные напитки.