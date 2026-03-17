В России резко упали продажи слабоалкогольной продукции
В России резко упали продажи слабоалкогольной продукции - РИА Новости, 17.03.2026
В России резко упали продажи слабоалкогольной продукции
Продажи слабоалкогольной продукции в России в январе-феврале 2026 года упали на 61% до 129,9 тысячи декалитров по сравнению с аналогичным периодом в 2025 году,... РИА Новости, 17.03.2026
2026-03-17T08:11:00+03:00
2026-03-17T08:11:00+03:00
2026-03-17T08:11:00+03:00
россия
экономика
россия
россия, экономика
В России резко упали продажи слабоалкогольной продукции
Продажи слабоалкогольной продукции в России упали за два месяца на 61%
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Продажи слабоалкогольной продукции в России в январе-феврале 2026 года упали на 61% до 129,9 тысячи декалитров по сравнению с аналогичным периодом в 2025 году, тогда как продажи ликеро-водочных изделий увеличились на 15,2%, составив 3,252 миллиона декалитров, следует из данных Росалкогольтабакконтроля.
В целом продажи алкоголя без учета пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи в России
в январе-феврале упали на 1,1%, до 31,8 миллиона декалитров.
Также лидерами падения стали виноградосодержащие напитки без этилового спирта, плодовая алкогольная продукция и вина ликерные - продажи упали на 43,5%, 32% и 11,6% соответственно. Незначительно упал спрос на виноградное вино, коньяк и другие спиртные напитки.
Помимо ликеро-водочных изделий, также выросли продажи игристого вина - на 3,2%, до 108,9 тысячи декалитров, виноградосодержащих напитков с этиловым спиртом - на 1,7%, до 264,3 тысячи декалитров и водки - на 0,6%, до 11,564 миллиона декалитров.