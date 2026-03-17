Абызов обжаловал продление ареста по делу о мошенничестве - РИА Новости, 17.03.2026
18:09 17.03.2026
Абызов обжаловал продление ареста по делу о мошенничестве
Бывший министр Открытого правительства Михаил Абызов обжаловал продление ареста до лета по уголовному делу о мошенничестве с инвестициями Российской венчурной... РИА Новости, 17.03.2026
москва, михаил абызов, российская венчурная компания, открытое правительство, происшествия
Москва, Михаил Абызов, Российская венчурная компания, Открытое правительство, Происшествия
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкБывший министр РФ по связям с Открытым правительством Михаил Абызов в зале Тверского суда в Москве
Бывший министр РФ по связям с Открытым правительством Михаил Абызов в зале Тверского суда в Москве
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Бывший министр Открытого правительства Михаил Абызов обжаловал продление ареста до лета по уголовному делу о мошенничестве с инвестициями Российской венчурной компании, апелляционная жалоба зарегистрирована в Тверском суде Москвы.
На прошлой неделе суд продлил арест Абызова до 15 июня.
Евгений Филиппов - РИА Новости, 1920, 17.03.2026
Министра здравоохранения Кубани задержали по подозрению в мошенничестве
Вчера, 12:43
"Зарегистрирована апелляционная жалоба на постановление о продлении срока содержания под стражей Абызову М. А.", - указывается в данных суда.
Уголовное дело было возбуждено в марте 2018 года в отношении топ-менеджера Российской венчурной компании Яна Рязанцева и неустановленных лиц, Абызову обвинение предъявили лишь 11 сентября 2025 года. Потерпевшей по делу признана Российская венчурная компания.
Сам бывший министр заявлял в суде, что непричастен к вменяемым преступлениям и должен проходить по делу потерпевшим, так как вкладывал деньги в Alion Energy - компанию, занимающуюся инвестициями.
Его защита настаивала на том, что срок давности для привлечения уголовной ответственности по делу уже вышел. Адвокаты ссылались на постановление следствия о привлечении Абызова в качестве обвиняемого, что в нём датой совершения преступления является 28 января 2016 года, "соответственно, срок давности истек 28 января 2026 года".
Задержание замглавы Сергиева Посада за мошенничество и взятки - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
Замглавы Сергиева Посада задержали по подозрению в мошенничестве
3 февраля, 17:07
Однако следователь возражал, что следствие по уголовному делу приостанавливалась, поэтому срок давности ещё не истёк.
Абызов был приговорен к 12 годам колонии по делу о мошенничестве и создании преступного сообщества.
Как было установлено в суде, в 2012-2018 годах фигуранты похитили у энергетических компаний "Сибэко" и РЭС четыре миллиарда рублей. Также, по данным следствия, они причастны к незаконной предпринимательской деятельности с извлечением дохода на сумму свыше 32,5 миллиарда рублей, коммерческому подкупу и отмыванию денег и активов.
В сентябре Абызов был доставлен в Москву для проведения следственных действий.
Наручники на руках - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
Жителя Пензы задержали из-за мошенничества с выдачей поддельных медсправок
10 марта, 10:20
 
