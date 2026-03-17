Абызов обжаловал продление ареста по делу о мошенничестве

МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Бывший министр Открытого правительства Михаил Абызов обжаловал продление ареста до лета по уголовному делу о мошенничестве с инвестициями Российской венчурной компании, апелляционная жалоба зарегистрирована в Тверском суде Москвы.
На прошлой неделе суд продлил арест Абызова до 15 июня.
"Зарегистрирована апелляционная жалоба на постановление о продлении срока содержания под стражей Абызову М. А.", - указывается в данных суда.
Уголовное дело было возбуждено в марте 2018 года в отношении топ-менеджера Российской венчурной компании Яна Рязанцева и неустановленных лиц, Абызову обвинение предъявили лишь 11 сентября 2025 года. Потерпевшей по делу признана Российская венчурная компания.
Сам бывший министр заявлял в суде, что непричастен к вменяемым преступлениям и должен проходить по делу потерпевшим, так как вкладывал деньги в Alion Energy - компанию, занимающуюся инвестициями.
Его защита настаивала на том, что срок давности для привлечения уголовной ответственности по делу уже вышел. Адвокаты ссылались на постановление следствия о привлечении Абызова в качестве обвиняемого, что в нём датой совершения преступления является 28 января 2016 года, "соответственно, срок давности истек 28 января 2026 года".
Однако следователь возражал, что следствие по уголовному делу приостанавливалась, поэтому срок давности ещё не истёк.
Абызов был приговорен к 12 годам колонии по делу о мошенничестве и создании преступного сообщества.
Как было установлено в суде, в 2012-2018 годах фигуранты похитили у энергетических компаний "Сибэко" и РЭС четыре миллиарда рублей. Также, по данным следствия, они причастны к незаконной предпринимательской деятельности с извлечением дохода на сумму свыше 32,5 миллиарда рублей, коммерческому подкупу и отмыванию денег и активов.
В сентябре Абызов был доставлен в Москву для проведения следственных действий.