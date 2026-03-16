В Госдуме рассказали о перерасчете ЖКУ за время отъезда

МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. За период временного отсутствия в квартире или другом жилом помещении иногда можно сделать перерасчет за водоснабжение, электричество и вывоз мусора, рассказал депутат Госдумы Никита Чаплин ("Единая Россия").

"Газете.ru". "Неиспользование жилого помещения не освобождает от оплаты полностью, но вы вправе требовать перерасчета за период временного отсутствия. Главное условие: ваше отсутствие должно составлять более пяти полных календарных дней подряд, не считая дня отъезда и возвращения", - сказал Чаплин

Депутат уточнил, что перерасчет возможен только в том случае, если квартира не оборудована индивидуальными приборами учета, либо такие приборы невозможно установить по техническим причинам, что подтверждено соответствующим актом. Если счетчики есть, то оплата производится по фактическим показателям, которые должны быть нулевыми или минимальными.

Он также обратил внимание, что перерасчет касается не всех услуг. Снизить плату возможно за холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, газ и электроснабжение, а также за вывоз мусора. А вот за отопление, капитальный ремонт и содержание жилья придется платить в полном объеме независимо от того, живет ли кто-то в квартире. Плата за общедомовые нужды тоже не подлежит перерасчету.

"Чтобы получить перерасчет, нужно подать письменное заявление в управляющую компанию или ресурсоснабжающую организацию. Сделать это можно до отъезда, во время него или не позднее 30 дней после возвращения. К заявлению необходимо приложить документы, подтверждающие ваше отсутствие. Это могут быть проездные билеты, счета за проживание в гостинице, справка от председателя садоводческого товарищества, временная регистрация на даче или командировочное удостоверение", - добавил Чаплин.