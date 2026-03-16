В Госдуме рассказали о перерасчете ЖКУ за время отъезда - РИА Новости, 16.03.2026
18:55 16.03.2026
В Госдуме рассказали о перерасчете ЖКУ за время отъезда
За период временного отсутствия в квартире или другом жилом помещении иногда можно сделать перерасчет за водоснабжение, электричество и вывоз мусора, рассказал... РИА Новости, 16.03.2026
общество
никита чаплин
госдума рф
жкх
жку
Общество, Никита Чаплин, Госдума РФ, ЖКХ, ЖКУ
Депутат ГД Чаплин: при отъезде можно снизить плату за воду, свет и вывоз мусора

Счетчик учета воды в квартире. Архивное фото
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. За период временного отсутствия в квартире или другом жилом помещении иногда можно сделать перерасчет за водоснабжение, электричество и вывоз мусора, рассказал депутат Госдумы Никита Чаплин ("Единая Россия").
"Неиспользование жилого помещения не освобождает от оплаты полностью, но вы вправе требовать перерасчета за период временного отсутствия. Главное условие: ваше отсутствие должно составлять более пяти полных календарных дней подряд, не считая дня отъезда и возвращения", - сказал Чаплин "Газете.ru".
Эксперты: платежи за ЖКХ в регионах России могут снизиться весной
Вчера, 05:00
Депутат уточнил, что перерасчет возможен только в том случае, если квартира не оборудована индивидуальными приборами учета, либо такие приборы невозможно установить по техническим причинам, что подтверждено соответствующим актом. Если счетчики есть, то оплата производится по фактическим показателям, которые должны быть нулевыми или минимальными.
Он также обратил внимание, что перерасчет касается не всех услуг. Снизить плату возможно за холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, газ и электроснабжение, а также за вывоз мусора. А вот за отопление, капитальный ремонт и содержание жилья придется платить в полном объеме независимо от того, живет ли кто-то в квартире. Плата за общедомовые нужды тоже не подлежит перерасчету.
Эксперт рассказал, что делать, если счета за ЖКУ резко выросли
21 февраля, 03:18
"Чтобы получить перерасчет, нужно подать письменное заявление в управляющую компанию или ресурсоснабжающую организацию. Сделать это можно до отъезда, во время него или не позднее 30 дней после возвращения. К заявлению необходимо приложить документы, подтверждающие ваше отсутствие. Это могут быть проездные билеты, счета за проживание в гостинице, справка от председателя садоводческого товарищества, временная регистрация на даче или командировочное удостоверение", - добавил Чаплин.
Кроме того, он отметил, что если отъезд происходит на срок более 90 дней, то желательно оформить временную регистрацию по месту пребывания, поскольку это значительно упростит процедуру перерасчета.
В России могут упростить перерасчет за некачественные услуги ЖКХ
17 февраля, 04:42
 
ОбществоНикита ЧаплинГосдума РФЖКХЖКУ
 
 
