Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:49 16.03.2026
https://ria.ru/20260316/zhivot-2080884003.html
В Институте Русистики напомнили забытое значение слова "живот"
общество
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147839/43/1478394394_0:0:3872:2178_1920x0_80_0_0_72d8a4950cb993e4d26de32eb88f1d6b.jpg
https://ria.ru/20260311/yazyk-2079848097.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147839/43/1478394394_339:0:3795:2592_1920x0_80_0_0_c3758b5c6625ec9ec3573160fe52a5cd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
© Fotolia / Julija SapicСловарь русского языка
Словарь русского языка - РИА Новости, 1920, 16.03.2026
© Fotolia / Julija Sapic
Словарь русского языка. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Слово "живот" в древнерусском языке означало "жизнь", поэтому выражение "живота не жалеть" связано с готовностью пожертвовать собой, сообщили РИА Новости в Институте Русистики.
"Слово "живот" в современном русском языке воспринимается только как часть тела, потеряв значение "жизнь", - сказали там.
По данным Института, изменение значения слова "живот" в русском языке можно проследить в литературных и исторических памятниках культуры. Например, в "Поучении Владимира Мономаха" правитель призывает служить родной земле, не жалея "живота своего". Эта формулировка сохраняется в присяге солдат дореволюционной России.
"Сегодня фраза "живота не жалеть" означает пожертвовать жизнью или поступать самоотверженно", - объяснили в Институте.
Там отметили, что смысловые несоответствия одних и тех же слов в разные временные периоды отражены в проекте Института русистики "Бабушкин словарь". Например, слово "равнодушный" полностью потеряло со временем смысл - "единомысленный, человек одной души и сердца с другим" (Псалтирь).
ОбществоРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала