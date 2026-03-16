В Институте Русистики напомнили забытое значение слова "живот"
Слово "живот" в древнерусском языке означало "жизнь", поэтому выражение "живота не жалеть" связано с готовностью пожертвовать собой, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 16.03.2026
Институт Русистики: слово "живот" в древнерусском языке означало "жизнь"
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Слово "живот" в древнерусском языке означало "жизнь", поэтому выражение "живота не жалеть" связано с готовностью пожертвовать собой, сообщили РИА Новости в Институте Русистики.
"Слово "живот" в современном русском языке воспринимается только как часть тела, потеряв значение "жизнь", - сказали там.
По данным Института, изменение значения слова "живот" в русском языке можно проследить в литературных и исторических памятниках культуры. Например, в "Поучении Владимира Мономаха" правитель призывает служить родной земле, не жалея "живота своего". Эта формулировка сохраняется в присяге солдат дореволюционной России
"Сегодня фраза "живота не жалеть" означает пожертвовать жизнью или поступать самоотверженно", - объяснили в Институте.
Там отметили, что смысловые несоответствия одних и тех же слов в разные временные периоды отражены в проекте Института русистики "Бабушкин словарь". Например, слово "равнодушный" полностью потеряло со временем смысл - "единомысленный, человек одной души и сердца с другим" (Псалтирь).