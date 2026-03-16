Жители Тель-Авива уже две недели ночуют в убежищах из-за ракетных атак

ТЕЛЬ-АВИВ, 16 мар - РИА Новости. Некоторые жители Тель-Авива уже две недели ночуют в общественных убежищах на фоне непрекращающихся ракетных атак из Ирана, на одной из подземных станций городского трамвая можно увидеть сотни людей, приходящих на ночлег ежедневно, передает корреспондент РИА Новости.
Начиная с утра 28 февраля, различные районы Израиля регулярно подвергаются обстрелам со стороны Ирана. Воздушная тревога в Тель-Авиве срабатывает по 5-7 раз в день. За неделю вооруженного конфликта Иран выпустил по Израилю множество ракет, несколько из них упали в гражданских районах, в том числе в Тель-Авиве. Всего в Израиле на данный момент погибли 12 человек от ракетных обстрелов из Ирана, а сотни пострадали. В последние дни Иран существенно увеличил количество ракетных запусков по Израилю, часто воздушная тревога срабатывает в ночные часы. В результате работы ПВО в Тель-Авиве и других городах часто фиксируется падение ракетных осколков.
Горожане, у которых нет защищенных помещений в квартирах, принесли с собой матрасы, одеяла и запас воды. Некоторые ночуют с детьми и животными. Жители используют в качестве ночлега убежища, оборудованные на специальных подземных парковках или в помещениях под общественными учреждениями.
Защищенные комнаты (мамады), расположенные в квартирах современных домов в Израиле, способны выдержать прямые попадания ракет малой или средней дальности, которые имелись у таких группировок как ХАМАС в секторе Газа или "Хезболлах" в Ливане. Однако на прямые попадания тяжелых баллистических ракет Ирана домашние мамады не рассчитаны, поэтому некоторые жители предпочитают в момент воздушной тревоги спускаться в подземные убежища для усиления чувства собственной безопасности.
Иран наносит удары по военным объектам США на Ближнем Востоке и израильской территории в ответ на атаку со стороны Соединенных Штатов и Израиля. В первый же день конфликта 28 февраля под удар попала школа для девочек на юге Ирана, был убит верховный лидер аятолла Али Хаменеи. Общее число жертв нападения, по данным постпреда Ирана при ООН Амира Саида Иравани, уже более 1,3 тысячи гражданских, более 17 тысяч были ранены.