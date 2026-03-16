Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:52 16.03.2026 (обновлено: 11:17 16.03.2026)
https://ria.ru/20260316/zhitel-2080911787.html
ФСБ задержала агента Киева, собиравшего сведения о военных объектах в Крыму
Силовики задержали жителя Феодосии, передававшего Киеву данные о военной технике в Крыму, сообщили в ЦОС ФСБ. РИА Новости, 16.03.2026
происшествия
феодосия
украина
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
киев
республика крым
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/10/2080918621_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_7e76c9f751b9187b3e2a3d2d445ed79c.jpg
https://ria.ru/20260314/kiev-2080635905.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Задержание агента украинских спецслужб на территории Крымского полуострова
Задержан агент украинских спецслужб, осуществлявший сбор сведений об объектах Вооруженных Сил Российской Федерации на территории Крымского полуострова.
2026-03-16T09:52
true
PT0M48S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/10/2080918621_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_9455665f18178480ea77624752a1860d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ФСБ задержала жителя Феодосии за передачу Киеву фото военной техники в Крыму

Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Силовики задержали жителя Феодосии, передававшего Киеву данные о военной технике в Крыму, сообщили в ЦОС ФСБ.
"Задержан агент украинских спецслужб, осуществлявший сбор сведений об объектах Вооруженных сил России на территории Крымского полуострова", — говорится в заявлении.
По данным ведомства, злоумышленнику 45 лет. Он по собственной инициативе через Telegram передавал киевским кураторам фотографии военной техники, задействованной для прикрытия с воздуха энергоинфраструктуры. Полученную информацию противник использовал для артиллерийских и ракетно-бомбовых ударов по позициям российских войск.
Возбуждено уголовное дело по статье о госизмене. Преступника взяли под стражу.
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала