В Белгородской области женщина пострадала при атаке дронов ВСУ

БЕЛГОРОД, 16 мар - РИА Новости. Мирная жительница получила баротравму в результате ударов беспилотников ВСУ по сельхозпредприятию в Борисовском округе Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"В Борисовском округе в селе Грузское в результате атак трёх FPV-дронов на сельхозпредприятие женщина получила баротравму. В городской больнице №2 города Белгорода ей оказали всю необходимую помощь. Дальнейшее лечение она будет проходить в амбулаторных условиях", - написал Гладков в Telegram-канале.
Он добавил, что в этом же округе в селе Берёзовка дрон повредил автомобиль. Кроме того, по данным губернатора, атакам дронов подверглись еще шесть муниципалитетов. В Белгородском округе в сёлах Красный Октябрь, Отрадное и Черемошное пострадали машины и частные домовладения. В Волоконовском округе возле хутора Шаховка повреждён грузовик.
В Грайворонском округе в сёлах Головчино, Мощеное и Гора-Подол повреждены автомобили, заборы, окна домов и кровля соцобъекта. В Шебекинском округе в Графовке, Шебекино, Новой Таволжанке и Нижнем Березово-Втором пострадали грузовики, здание предприятия и легковые автомобили.
В Валуйском округе в селе Казинка повреждена кровля здания предприятия. В Краснояружском округе в хуторе Первомайский и поселке Быценков атаки дронов повредили автомобили и забор частного дома, уточнил глава области.
