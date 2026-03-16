В Белгородской области женщина пострадала при атаке дронов ВСУ

БЕЛГОРОД, 16 мар - РИА Новости. Мирная жительница получила баротравму в результате ударов беспилотников ВСУ по сельхозпредприятию в Борисовском округе Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

В Валуйском округе в селе Казинка повреждена кровля здания предприятия. В Краснояружском округе в хуторе Первомайский и поселке Быценков атаки дронов повредили автомобили и забор частного дома, уточнил глава области.