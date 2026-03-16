Зеленский хочет назначить главкомом ВСУ основателя "Азова"*, заявил Шарий - РИА Новости, 16.03.2026
23:46 16.03.2026 (обновлено: 23:53 16.03.2026)
Зеленский хочет назначить главкомом ВСУ основателя "Азова"*, заявил Шарий
Зеленский хочет назначить главкомом ВСУ основателя "Азова"*, заявил Шарий - РИА Новости, 16.03.2026
Зеленский хочет назначить главкомом ВСУ основателя "Азова"*, заявил Шарий
Украинский блогер Анатолий Шарий, ссылаясь на собственную информацию, утверждает, что Владимир Зеленский решил назначить главкомом ВСУ основателя и первого... РИА Новости, 16.03.2026
2026-03-16T23:46:00+03:00
2026-03-16T23:53:00+03:00
в мире, россия, украина, владимир зеленский, андрей билецкий, страна.ua, вооруженные силы украины, анатолий шарий
В мире, Россия, Украина, Владимир Зеленский, Андрей Билецкий, Страна.ua, Вооруженные силы Украины, Анатолий Шарий
Зеленский хочет назначить главкомом ВСУ основателя "Азова"*, заявил Шарий

Шарий: Зеленский хочет назначить главкомом ВСУ основателя "Азова" Билецкого

Андрей Билецкий*. Архивное фото
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Украинский блогер Анатолий Шарий, ссылаясь на собственную информацию, утверждает, что Владимир Зеленский решил назначить главкомом ВСУ основателя и первого командира полка "Азов"* Андрея Билецкого**.
"По моей информации, Зеленский решил сделать главкомом… Билецкого**... Это всерьез прозвучало на днях из его уст в офисе", - написал Шарий в Telegram-канале.
В январе украинское издание "Страна.ua" сообщало, что вопрос возможной отставки Александра Сырского с поста главкома ВСУ снова обсуждают на Украине. Издание писало, что параллельно в СМИ раскручивают как "более прогрессивных" таких командиров, как командующий объединенными силами Михаил Драпатый и командир 3-го корпуса ВСУ, основатель и первый командир полка "Азов"* Андрея Билецкий**.
*Организация, признанная террористической на территории РФ
**Лицо, признанное экстремистом и террористом на территории РФ
Начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ - первый заместитель министра обороны РФ Валерий Герасимов - РИА Новости, 1920, 16.03.2026
Герасимов рассказал о потерях ВСУ в Великой Михайловке, Покровском за месяц
В миреРоссияУкраинаВладимир ЗеленскийАндрей БилецкийСтрана.uaВооруженные силы УкраиныАнатолий Шарий
 
 
