МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Читатели немецкого портала Die Welt активно обсуждают заявление Владимира Зеленского о шантаже Венгрии в связи с отказом ремонтировать нефтепровод "Дружба".
"Шантаж? Лишь несколько дней назад Зеленский лично угрожал Орбану. "Если вы не дадите мне то, чего я хочу, то я к вам пошлю кое-каких людей!" А как это еще называть?" — поинтересовался Andreas H.
"Из заявления Зеленского следует, что на самом деле он не заинтересован в ремонте нефтепровода. В противном случае не пришлось бы принимать меры и "заставлять" его действовать", — отметил Lars P.
"Украина всегда замешана тогда, когда нужно подорвать какую-нибудь инфраструктуру, и за все это ее награждают нашими налогами", — пожаловался Rolf R.
"К счастью, в Европейском союзе есть хотя бы один глава правительства, который не позволяет этому невыносимому лорду Волдеморту из Киева делать все, что ему вздумается", — подчеркнул Harry J.
Зеленский начал угрожать венгерскому лидеру встречей с боевиками ВСУ из-за блокировки Будапештом очередного кредита от ЕС для Украины. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Зеленский тем самым перешел красные линии, и призвал Евросоюз дистанцироваться от этих заявлений.
По словам главы венгерского МИД Петера Сийярто, это было сделано в ответ на шантаж киевского режима, который по политическим причинам не возобновляет транзит российской нефти по нефтепроводу "Дружба", стараясь вызвать в стране энергетический кризис и повлиять на выборы в апреле.