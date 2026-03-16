Защита основателя Readovka обжаловала его арест

МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Защита основателя издания Readovka Алексея Костылева обжаловала его арест по делу о хищении более миллиарда рублей у Минобороны РФ, следует из судебных материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
В них указано, что в Тверской суд Москвы поступила апелляционная жалоба защиты. Этот суд в конце февраля отправил обвиняемого в СИЗО на срок два месяца.
Как стало известно из озвученных в суде следователем и прокурором данных, Костылеву вменяется хищение более 1 миллиарда рублей у Минобороны РФ на многомиллиардном контракте, который касается поставок БПЛА. Следователь подчеркивала, что имело место неисполнение обязательств по госконтрактам. Тогда Костылев свое отношение к делу не выразил, только просил его не арестовывать из-за проблем со здоровьем после ДТП в 2024 году, из-за которого он две недели находился в коме.
По словам источника РИА Новости, вину мужчина не признает.
Основатель Readovka Костылев покинул издание, о чем сообщили в холдинге летом 2025 года.
