15:11 16.03.2026
Защита основателя Readovka обжаловала его арест
Защита основателя Readovka обжаловала его арест

Защита основателя Readovka обжаловала его арест по делу о хищении у Минобороны

Избрание меры пресечения основателю издания Readovka Костылеву. Архивное фото
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Защита основателя издания Readovka Алексея Костылева обжаловала его арест по делу о хищении более миллиарда рублей у Минобороны РФ, следует из судебных материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
В них указано, что в Тверской суд Москвы поступила апелляционная жалоба защиты. Этот суд в конце февраля отправил обвиняемого в СИЗО на срок два месяца.
Как стало известно из озвученных в суде следователем и прокурором данных, Костылеву вменяется хищение более 1 миллиарда рублей у Минобороны РФ на многомиллиардном контракте, который касается поставок БПЛА. Следователь подчеркивала, что имело место неисполнение обязательств по госконтрактам. Тогда Костылев свое отношение к делу не выразил, только просил его не арестовывать из-за проблем со здоровьем после ДТП в 2024 году, из-за которого он две недели находился в коме.
По словам источника РИА Новости, вину мужчина не признает.
Основатель Readovka Костылев покинул издание, о чем сообщили в холдинге летом 2025 года.
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
