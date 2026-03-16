В подконтрольном ВСУ Запорожье без света остались тысячи абонентов

МОСКВА, 16 мар – РИА Новости. Свыше 7,5 тысячи абонентов обесточены в подконтрольном ВСУ городе Запорожье после взрывов, сообщил в понедельник назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров.

Он ранее сообщал о взрывах в регионе.

"Запорожье. Произошел пожар. В результате удара обесточено более 7500 абонентов", - написал Федоров в своем Telegram-канале.