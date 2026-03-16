https://ria.ru/20260316/zakharova-2081108291.html
Захарова прокомментировала санкции ЕС против Мацкявичюса и Ключенкова
2026-03-16T22:29:00+03:00
евросоюз
в мире
сша
израиль
мария захарова
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/05/2078703098_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_c3382a3656d257067abd8e54cff5ba06.jpg
https://ria.ru/20260316/fillips-2081101573.html
сша
израиль
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/05/2078703098_73:0:1210:853_1920x0_80_0_0_d04db5d54da4411c002d5e8b93c9243a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Захарова заявила о синдроме хронического двуличия в ЕС
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Европейский союз, который игнорирует убийства в Газе и закрывает глаза на удары США и Израиля по иранской инфраструктуре телевещания, но распознает в российских журналистах Эрнесте Мацкявичюсе и Сергее Ключенкове "источник угроз" для мирового информационного общества, страдает синдромом хронического двуличия, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее в понедельник сообщалось, что ЕС
включил Мацкявичюса и Ключенкова в санкционный список против якобы "дестабилизирующих действий России".
«
"Синдром хронического двуличия в такой запущенной стадии неизлечим, а терапия отсылками к правочеловеческим обязательствам и прививки международным правом тут бессильны. Пациент будет и далее всё глубже погружаться в гриппозные галлюцинации о своём якобы недосягаемом авторитете светоча демократии и неолиберализма", - написала Захарова в своем Telegram-канале, комментируя новый санкционный список.
Дипломат подчеркнула, что при этом в ЕС игнорируют сотни журналистов и гражданских, погибших в Газе, а также не видят удары американо-израильской коалиции по иранской инфраструктуре телевещания.