ЮГК работает с госорганами по поводу ареста средств - РИА Новости, 16.03.2026
21:25 16.03.2026
ЮГК работает с госорганами по поводу ареста средств
Компания "Южуралзолото" (ЮГК) не комментирует арест ее средств, находится в тесном взаимодействии с госорганами, заявили РИА Новости в пресс-службе компании. РИА Новости, 16.03.2026
происшествия
Россия, Уральский, Челябинская область, Московский городской суд, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество), Генеральная прокуратура РФ, Происшествия
Погрузка золотосодержащей руды в самосвал на золотодобывающем предприятии ОАО "Южуралзолото Группа Компаний", входящем в группу компаний "ЮГК". Архивное фото
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Компания "Южуралзолото" (ЮГК) не комментирует арест ее средств, находится в тесном взаимодействии с госорганами, заявили РИА Новости в пресс-службе компании.
Арест на денежные средства "Южуралзолото" (ЮГК) в размере 32 миллиардов рублей наложен по решению Московского городского суда, сообщили в компании ранее в понедельник.
"Без комментариев. Компания находится в тесном взаимодействии с госорганами", - ответили в пресс-службе на просьбу прокомментировать арест средств и объяснить, с чем он связан.
Около 67,25% акций "Южуралзолота" перешло в собственность РФ в лице Росимущества с 15 июля по иску Генпрокуратуры. Ранее основным бенефициаром золотодобывающего предприятия был Константин Струков с долей в 67,8%. Еще 22% владеет "ААА Управление Капиталом", входящее в группу Газпромбанка, а 10,2% акций находятся в свободном обращении.
"Южуралзолото" - одна из крупнейших золотодобывающих компаний России. Группа ведет добычу на двух "хабах" - УральскомЧелябинской области) и Сибирском (в Красноярском крае и Хакасии).
