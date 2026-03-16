ЮГК работает с госорганами по поводу ареста средств

МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Компания "Южуралзолото" (ЮГК) не комментирует арест ее средств, находится в тесном взаимодействии с госорганами, заявили РИА Новости в пресс-службе компании.
Арест на денежные средства "Южуралзолото" (ЮГК) в размере 32 миллиардов рублей наложен по решению Московского городского суда, сообщили в компании ранее в понедельник.
"Без комментариев. Компания находится в тесном взаимодействии с госорганами", - ответили в пресс-службе на просьбу прокомментировать арест средств и объяснить, с чем он связан.
Около 67,25% акций "Южуралзолота" перешло в собственность РФ в лице Росимущества с 15 июля по иску Генпрокуратуры. Ранее основным бенефициаром золотодобывающего предприятия был Константин Струков с долей в 67,8%. Еще 22% владеет "ААА Управление Капиталом", входящее в группу Газпромбанка, а 10,2% акций находятся в свободном обращении.
"Южуралзолото" - одна из крупнейших золотодобывающих компаний России. Группа ведет добычу на двух "хабах" - Уральском (в Челябинской области) и Сибирском (в Красноярском крае и Хакасии).
