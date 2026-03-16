21:13 16.03.2026 (обновлено: 22:57 16.03.2026)
Мосгорсуд арестовал 32 миллиарда рублей на счетах ЮГК
Мосгорсуд арестовал 32 миллиарда рублей на счетах ЮГК

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Мосгорсуд арестовал более 32 миллиардов рублей на счетах ПАО "Южуралзолото группа компаний" (ЮГК), сообщила компания.
"Наложен арест на <...> средства <...> на сумму 32 141 541 000 рублей, находящиеся в банке или иной кредитной организации", — говорится в релизе.
Уточняется, что решение было принято в рамках исполнительного производства от 5 марта. Компанию также обязали в течение трех рабочих дней перечислить всю нераспределенную прибыль за 2025 год и предшествующие периоды в размере не менее 33,29 миллиарда рублей.
В ЮГК произошедшее отказались комментировать, но заявили, что находятся в контакте с госорганами.
"Южуралзолото" — одна из крупнейших российских золотодобывающих компаний. Она разрабатывает месторождения в Челябинской области, Красноярском крае и Хакасии. По иску Генпрокуратуры почти 70 процентов ее акций обратили в доход государства. Ранее основным бенефициаром предприятия был Константин Струков с долей в 67,8 процента. Еще 22 процентами владеет "ААА Управление Капиталом", а 10,2 процента акций находятся в свободном обращении.
