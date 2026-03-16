Мосгорсуд арестовал 32 миллиарда рублей на счетах ЮГК

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Мосгорсуд арестовал более 32 миллиардов рублей на счетах ПАО "Южуралзолото группа компаний" (ЮГК), сообщила компания.

"Наложен арест на <...> средства <...> на сумму 32 141 541 000 рублей, находящиеся в банке или иной кредитной организации", — говорится в релизе

Уточняется, что решение было принято в рамках исполнительного производства от 5 марта. Компанию также обязали в течение трех рабочих дней перечислить всю нераспределенную прибыль за 2025 год и предшествующие периоды в размере не менее 33,29 миллиарда рублей.

В ЮГК произошедшее отказались комментировать, но заявили, что находятся в контакте с госорганами.