Путин поздравил Ольгу Яковлеву с юбилеем

МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин актрису Ольгу Яковлеву с днем рождения, отметив ее умение создавать в кино и на театральной сцене глубокие и запоминающиеся образы, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Актриса театра и кино, народная артистка РСФСР Ольга Яковлева в субботу отметила 85-летие.
"Поздравляю вас с юбилейным Днём рождения. Яркая, неординарная, востребованная актриса, вы снискали профессиональное признание и искреннюю любовь зрителей. Они высоко ценят ваш талант, мастерство, умение создавать в кино и на театральной сцене глубокие, убедительные, запоминающиеся образы", - говорится в сообщении.
Президент пожелал актрисе доброго здоровья, успехов и неиссякаемого вдохновения.
Яковлева является народной артисткой РСФСР (1985), лауреатом Государственной премии РФ в области литературы и искусства (1996), а также награждена орденами Почета (2006), Дружбы (2011), "За заслуги в культуре и искусстве" (2023).
Она также лауреат театральных премий "Хрустальная Турандот" (1993, 2011), "Золотая маска" (1996, 2011, 2021), Международной премии Станиславского (2001, 2010), премии Благотворительного фонда Олега Табакова (2001, 2011), премии "Золотая лира" (2008), премии "Звезда Театрала" (2023).
