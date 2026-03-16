Wildberries хочет зарегистрировать в России товарные знаки для такси

МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Маркетплейс Wildberries подал заявки на регистрацию двух товарных знаков "WB Taxi", выяснило РИА Новости по данным Роспатента.

Согласно документам, заявки поступили в ведомство в марте текущего года. В качестве заявителя указано общество с ограниченной ответственностью "РВБ".