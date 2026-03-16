Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:28 16.03.2026 (обновлено: 13:19 16.03.2026)
https://ria.ru/20260316/wildberries-2080965584.html
Wildberries хочет зарегистрировать в России товарные знаки для такси
Маркетплейс Wildberries подал заявки на регистрацию двух товарных знаков "WB Taxi", выяснило РИА Новости по данным Роспатента. РИА Новости, 16.03.2026
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/13/1839687337_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_a643abaaf486ee43f50b4541ea8f55b6.jpg
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/13/1839687337_94:0:2825:2048_1920x0_80_0_0_ffcb26ad366d1e3bb0b0915a0812693d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Россия, Wildberries, Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент)
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Вывеска интернет-магазина Wildberries
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Вывеска интернет-магазина Wildberries. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Маркетплейс Wildberries подал заявки на регистрацию двух товарных знаков "WB Taxi", выяснило РИА Новости по данным Роспатента.
Согласно документам, заявки поступили в ведомство в марте текущего года. В качестве заявителя указано общество с ограниченной ответственностью "РВБ".
В случае успешной регистрации товарных знаков "WB Taxi" компания сможет оказывать в России услуги такси, а также различные транспортные услуги, включая экскурсии.
В пресс-службе РВБ (объединенной компании Wildberries & Russ) сообщили РИА Новости, что регистрация товарного знака необходима для защиты товарных знаков компании на российском и международных рынках.
В июле прошлого года Wildberries запустил бета-тестирование сервиса такси WB Taxi в Минске, а в декабре - в Ташкенте.
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала