Клиенты "ВТБ Мои инвестиции" в феврале сократили долю облигаций

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. В феврале клиенты "ВТБ Мои инвестиции" заметно пересмотрели структуру портфелей: доля облигаций снизилась с 47% в январе до 42,7%, сообщает пресс-служба банка.

Это наиболее существенное изменение в структуре клиентских вложений с начала года.

Снижение произошло прежде всего за счет замещающих облигаций: их доля в облигационном портфеле сократилась с 18% до 12% по сравнению с январем. При этом спрос на рублевый госдолг усилился: доля ОФЗ выросла с 19% до 23%.

Параллельно продолжил расти фонд "Ликвидность". Его доля увеличилась с 15% до 16,8%. Доля акций практически не изменилась — 28,7% против 29% в январе.