Клиенты "ВТБ Мои инвестиции" в феврале сократили долю облигаций
16.03.2026
Клиенты "ВТБ Мои инвестиции" в феврале сократили долю облигаций
В феврале клиенты "ВТБ Мои инвестиции" заметно пересмотрели структуру портфелей: доля облигаций снизилась с 47% в январе до 42,7%, сообщает пресс-служба банка. РИА Новости, 16.03.2026
МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. В феврале клиенты "ВТБ Мои инвестиции" заметно пересмотрели структуру портфелей: доля облигаций снизилась с 47% в январе до 42,7%, сообщает пресс-служба банка.
Это наиболее существенное изменение в структуре клиентских вложений с начала года.
Снижение произошло прежде всего за счет замещающих облигаций: их доля в облигационном портфеле сократилась с 18% до 12% по сравнению с январем. При этом спрос на рублевый госдолг усилился: доля ОФЗ выросла с 19% до 23%.
Параллельно продолжил расти фонд "Ликвидность". Его доля увеличилась с 15% до 16,8%. Доля акций практически не изменилась — 28,7% против 29% в январе.
"Снижение доли валютных облигаций связано со сворачиванием стратегий, основанных на дешевом фондировании в юанях — рост юаневых ставок в феврале сделал их нежизнеспособными. Другой выраженной тенденцией стало усилившееся желание инвесторов зафиксировать высокие процентные ставки на долгий срок, что повлекло спрос на рублевые облигации, в первую очередь ОФЗ", — говорит инвестиционный стратег "ВТБ Мои инвестиции" Станислав Клещев, его слова приводит пресс-служба.
