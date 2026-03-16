ВСУ атаковали дронами кафе в Энергодаре

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар - РИА Новости. ВСУ с помощью БПЛА атаковали здание неработающего кафе в городе-спутнике Запорожской АЭС Энергодар, пострадавших нет, сообщил глава города Максим Пухов.
"Очередная вражеская атака на наш Энергодар. Сегодня киевский режим вновь нанес удары по гражданской инфраструктуре. Под прицелом БПЛА оказалось неработающее кафе "Атмосфера", - написал Пухов в Telegram-канале.
По словам главы города, здание серьезно повредили, возник пожар.
"В момент удара в здании никого не было, никто не пострадал. Все остальное можно восстановить. Благодарю наши оперативные службы: они сработали четко и самоотверженно", - подчеркнул Пухов.
Запорожская область - регион РФ, расположенный в нижнем течении Днепра. Он стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киевский режим не признает его результаты и продолжает обстреливать территорию. Сейчас под контролем РФ находятся более 70% области, остальную часть, в том числе областной центр - город Запорожье, - удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром региона временно стал город Мелитополь.