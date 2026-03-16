В Курской области женщина получила ранения при атаке украинского дрона

КУРСК, 16 мар - РИА Новости. Пострадавшую в результате атаки по курскому Рыльску украинского дрона женщину с минно-взрывными травмами, ранением грудной клетки и сотрясением головного мозга доставят в областную больницу, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн.
"Растёт число жертв украинских преступлений. Пострадавшую при атаке дрона в Рыльске, которая не сразу обратилась за медпомощью, доставят в Курск. У 53-летней женщины минно-взрывная травма, слепое осколочное ранение грудной клетки, закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, акубаротравма", - сообщил Хинштейн в своем канале на платформе Max.
Уточняется, что в ближайшее время её доставят в Курскую областную больницу.
"Также сегодня два вражеских БПЛА атаковали объект энергетической инфраструктуры. В результате удара нарушено электроснабжение в населённых пунктах Глушковского и Рыльского районов. Как только позволит обстановка, энергетики приступят к восстановлению", - добавил глава региона.
